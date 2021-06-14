等疫苗10小時「衝衛生局目睹心酸畫面」！ 藥師240字再發聲

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記者李佳蓉／台北報導

台灣疫苗供應量吃緊，疫情嚴峻期間民眾搶打！北市聯醫中興院區藥劑科主任翁紹恩昨（13）晚在臉書發文，描述等了10小時拿不到疫苗，最後親赴衛生局看到「心酸一幕」相當心疼，感嘆「這都是你看不到的背後故事」。該文引起網友熱烈回響，而他本人也在今日親自說明，並向所有為疫情奮戰的同仁致謝。

本報昨日報導《台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸》指出，北市聯醫中興院區藥劑科主任翁紹恩12日下午1時接到衛生局電話通知「等等會送疫苗過去！」因此在院內提高警覺待命，但過了8小時，再次接起電話是對方說「今天不配送了！」

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▲翁紹恩表示，13日施打疫苗差點開天窗，但他晚間到衛生局才發現大家都在自己的崗位上奮鬥。（圖／翻攝翁紹恩臉書）

翁紹恩說，13日一早有大型施打疫苗的活動，只差疫苗點交。為解決突發狀況，他立刻詢問所有的物流貨運、醫院及藥庫人員，好不容易在12日晚間10時30分調撥到10瓶疫苗，未料衛生局人員12日晚間10時45分突然打電話通知，詢問院區是否有人可以接收疫苗，讓翁紹恩氣得大罵「請問你的『等等』是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說『等等』讓你站在門口罰站？」

衛生局人員無奈致歉，但翁紹恩為第一時間取得疫苗，於晚間11時15分抵達衛生局，但看著衛生人員忙進忙出，不斷處理要送往北市各處的疫苗，許多人員搬著5、6箱的疫苗大包裹，忙到凌晨3點多才能下班，這一幕讓他怒氣全消。「到處都沒人力了」，翁紹恩最後獨自載著2大車全程在保冷箱裡、有凍球、溫度計與溫度間試片的疫苗回到中興院區。

▲翁紹恩今日親自錄製影片，向不眠不休的疾管科同仁、聯醫所有後勤人員致謝。（圖／北市聯醫提供）

翁紹恩的PO文引發熱烈迴響，今日他也親自錄製影片回應，「這幾天接受到施打疫苗的任務，6/12當天我們就積極的調度疫苗，為了確保疫苗施打能順利進行，我親自到了台北市政府疾病管制科調度，發現科員配送人員都還在為全台北市的疫苗配送奮戰，我們中興也積極將疫苗運送回院區。」

翁紹恩說，疫苗運送有一定的SOP，當天由他親自完成運送過程，全程符合規範，運送需要有密閉保冷箱冰堡、溫度計，溫度監視卡等，為確保疫苗運送品質，開封後也必須確認運送過程保持恆溫，保障民眾施打權益。

翁紹恩也向疾管科同仁不眠不休奮戰，還有聯醫所有後勤人員為照顧市民健康，表達謝意。

▼北市聯醫中興院區第一到三類人員疫苗接種畫面。（圖／北市聯醫提供）