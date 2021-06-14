　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等疫苗10小時「衝衛生局目睹心酸畫面」！ 藥師240字再發聲

記者李佳蓉／台北報導

台灣疫苗供應量吃緊，疫情嚴峻期間民眾搶打！北市聯醫中興院區藥劑科主任翁紹恩昨（13）晚在臉書發文，描述等了10小時拿不到疫苗，最後親赴衛生局看到「心酸一幕」相當心疼，感嘆「這都是你看不到的背後故事」。該文引起網友熱烈回響，而他本人也在今日親自說明，並向所有為疫情奮戰的同仁致謝。

本報昨日報導台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸指出，北市聯醫中興院區藥劑科主任翁紹恩12日下午1時接到衛生局電話通知「等等會送疫苗過去！」因此在院內提高警覺待命，但過了8小時，再次接起電話是對方說「今天不配送了！」

▲▼台北「一聲等等」10小時才拿到疫苗！醫氣炸衝衛生局…目睹現場超心酸。（圖／翻攝翁紹恩臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翁紹恩表示，13日施打疫苗差點開天窗，但他晚間到衛生局才發現大家都在自己的崗位上奮鬥。（圖／翻攝翁紹恩臉書）

翁紹恩說，13日一早有大型施打疫苗的活動，只差疫苗點交。為解決突發狀況，他立刻詢問所有的物流貨運、醫院及藥庫人員，好不容易在12日晚間10時30分調撥到10瓶疫苗，未料衛生局人員12日晚間10時45分突然打電話通知，詢問院區是否有人可以接收疫苗，讓翁紹恩氣得大罵「請問你的『等等』是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說『等等』讓你站在門口罰站？」

衛生局人員無奈致歉，但翁紹恩為第一時間取得疫苗，於晚間11時15分抵達衛生局，但看著衛生人員忙進忙出，不斷處理要送往北市各處的疫苗，許多人員搬著5、6箱的疫苗大包裹，忙到凌晨3點多才能下班，這一幕讓他怒氣全消。「到處都沒人力了」，翁紹恩最後獨自載著2大車全程在保冷箱裡、有凍球、溫度計與溫度間試片的疫苗回到中興院區。

▲▼北市聯醫中興院區藥劑科主任翁紹恩說明。（圖／北市聯醫提供）

▲翁紹恩今日親自錄製影片，向不眠不休的疾管科同仁、聯醫所有後勤人員致謝。（圖／北市聯醫提供）

翁紹恩的PO文引發熱烈迴響，今日他也親自錄製影片回應，「這幾天接受到施打疫苗的任務，6/12當天我們就積極的調度疫苗，為了確保疫苗施打能順利進行，我親自到了台北市政府疾病管制科調度，發現科員配送人員都還在為全台北市的疫苗配送奮戰，我們中興也積極將疫苗運送回院區。」

翁紹恩說，疫苗運送有一定的SOP，當天由他親自完成運送過程，全程符合規範，運送需要有密閉保冷箱冰堡、溫度計，溫度監視卡等，為確保疫苗運送品質，開封後也必須確認運送過程保持恆溫，保障民眾施打權益。

翁紹恩也向疾管科同仁不眠不休奮戰，還有聯醫所有後勤人員為照顧市民健康，表達謝意。

▼北市聯醫中興院區第一到三類人員疫苗接種畫面。（圖／北市聯醫提供）

▲▼北市聯醫中興院區第一到三類人員疫苗接種畫面。（圖／北市聯醫提供）

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

史上最冷清端午連假　國道收假日「全線車流減少61%」

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

史上最冷清端午連假　國道收假日「全線車流減少61%」

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

還原與約基奇口角衝突　布克：我認為他不是惡意的

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

金剛第一次立蛋成功！　炫耀樂喊「站起來了」…釣出小嫻超閃回應

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

新冠第一戰神！全國11%重症靠亞東台姐

連戰打疫苗消息哪來？周玉蔻：打醫院電話查啊

破口是「3+11還是萬華」　醫師：像安打後被打全壘打

一家10口7人確診！他被食品廠好友傳染　返家1傳6

賈永婕勸募9千多萬恐違法？陳時中：沒限制

英染印度株亡「3成打過疫苗」！張上淳回應了

疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用

問神達人預言4月中台灣須保守　國運扭轉時間點曝光

郭董捐疫苗最新進度曝！盼保留部分劑量給員工　指揮中心：可討論

花蓮大家族爆群聚！爸與3月嬰都確診

龍應台分享台疫情　被兒子打臉

更多熱門

相關新聞

南投接種疫苗3家醫院明多添網路預約服務

南投接種疫苗3家醫院明多添網路預約服務

新冠疫情，南投縣最新一批AZ疫苗明天將開放75歲以上長者預約、後天開始接種，但縣政府並未針對符合資格者造冊、只採電話預約方式，引發不便民的批評；縣府稍早宣布，將開放埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院和南投基督教醫院3家醫療院所同時提供電話和網路預約服務。

口罩拉下巴佔路賣水果！這間店挨轟「防疫老鼠屎」

口罩拉下巴佔路賣水果！這間店挨轟「防疫老鼠屎」

問神達人預言4月中台灣須保守　國運扭轉時間點曝光

問神達人預言4月中台灣須保守　國運扭轉時間點曝光

5區國稅局明日開放臨櫃報稅！　人流限制、預約時間一次看

5區國稅局明日開放臨櫃報稅！　人流限制、預約時間一次看

慢性病長者打疫苗前要停藥？醫解答

慢性病長者打疫苗前要停藥？醫解答

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗台北市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面