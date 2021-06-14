中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

▲氣象局表示，今午後在山區有熱對流發展，各地山區及東半部近山區平地留意局部午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周二起至周日台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，有較大降雨的機率；至於梅雨滯留鋒面何時重返台灣附近徘徊？美國模式模擬在下周一，歐洲模式則模擬在下周二，有劇烈天氣及大量降雨的機率。

中央氣象局表示，今天（14日）西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣，午後在山區有熱對流發展，各地山區及東半部近山區平地留意局部午後雷陣雨，下半天隨著西南風帶來的水氣，中南部地區有些不定時降雨，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨；沒下雨時，天氣暖熱，各地高溫33至35度，大台北、南投及花東局部地區高溫有機會來到36度以上，台東有焚風發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二至周日西南風影響，隨著西南風帶來的水氣，中南部地區有不定時降雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區；沒下雨時，天氣暖熱，大台北及花東局部地區高溫有機會來到36度以上。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地白天晴朗、天氣炎熱，大氣不穩定，午後強對流在近山區發展，部分鄰近平地受影響，有較大雨勢。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周二梅雨滯留鋒已在台灣附近徘徊，伴隨明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮說，周二起至周日台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，有較大降雨的機率，應注意；背風面過山沉降，北部、東半部大多晴朗、天氣炎熱，將有連日36度以上高溫出現；迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後偶有過山的局部、零星降雨。

吳德榮分析，下周一鋒面接近，天氣不穩定，各地轉為有局部陣雨或雷雨；梅雨季尚未結束！至於梅雨滯留鋒何時重返台灣附近徘徊？美國（GFS）模式模擬在下周一，歐洲模式則模擬在下周二，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；但皆已是末期的模擬，有不確定性會再調整，需持續觀察。