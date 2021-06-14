大波浪長髮妹LINE勾老司機到摩鐵　連結價碼高到警察也驚呆

記者李忠憲／彰化報導

國內疫情嚴峻，全國發布三級警戒，彰化警方為斷絕「人與人連結」，12日查獲傅姓女子透過LINE找尋芳客性交易。只見傅女身材姣好一頭大波浪長髮，性交易一次就要價上萬元，成為分局查獲史上收費最高的賣淫案，警詢後依社會秩序維護法裁處。

▲警方查獲傅姓女子賣淫，收費全套要價上萬元。（圖／民眾提供，下同）

鹿港警分局執行網路巡邏，於網路聊天室發現有招攬性交易的訊息，立刻循線加入對方提供的LINE好友喬裝嫖客，相約在鹿港診一家汽車旅館，果然查獲年約30歲的本國籍傅姓女子。傅女坦承她是用LINE招攬生意，每次全套1萬元至1萬2千元不等。

員警好奇，目前性交易行情約3000至4000元不等，傅女竟能收上萬元。只見她身高約165公分，一頭褐色大波浪長髮，衣著時髦，身材苗條。員警幫她量體溫完並讓她配戴口罩後，更凸顯她水汪汪大眼睛，這才相信她是高檔次，也是分局過往查獲性交易案件中，收取單價最高的。

警方表示，傅女主要在台中、彰化接客，最近才在台中接過2次，但未被查獲，沒想到卻栽在鹿港警方手中。可惜她長相、身材都好，卻不務正業，將她帶回派出所在戶外偵詢處製作筆錄後，依社會秩序維護法裁處。

鹿港分局分局長潘仕能表示，在疫情嚴峻之時任何人均不應心存僥倖，警方一定會全力以赴防堵破口，守住這道防線，避免疫情擴散。將持續針對汽車旅館、出租套房等場所加強查察，如有查獲妨害風化之情事必依法偵辦，呼籲民眾勿以身試法。

每包不到15元



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