高雄男中招「涉洗錢」3秒噴140萬　詐騙集團不手軟隔天繼續騙

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，但詐騙案件依舊頻傳！高雄楠梓區一名男子，日前接獲佯稱電信公司人員來電，指出他的電話涉及販毒洗錢案，要求提供相對金額給法院保管，男子不疑有他照辦，短短3秒就被騙了140萬元，事後他警覺有異報警處理，警方順利逮捕詐騙車手依詐欺罪嫌移送。

▲警方逮捕前來取款的詐騙集團宋姓車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起詐騙案件發生在9日上午10點多，楠梓區一名26歲的梁姓男子接獲佯稱中華電信人員來電，指出他的電話涉及一起販毒洗錢案，並表示如果要證明清白，就必須提供相對金額給法院保管，梁男心生畏懼，依照指示立刻前往郵局提領現金140萬，並和對方約在自家大樓門口交付，錢就這樣拿給自稱來自台北法院的林姓警官，短短3秒鐘的時間被騙走140萬元。

▲梁姓男子在自家大樓門口將現金140萬元交給詐騙集團人員。（圖／記者吳世龍翻攝）

沒想到的是，當天下午詐騙集團竟食髓知味想要再度詐騙，不斷跟梁男聯絡並要求提供帳戶內的金額，這舉動讓他驚覺有異，立刻報警處理。依照警方的指示，梁男先假意配合詐騙集團，並相約隔日(10日)上午10點付錢，楠梓分局派員警在旁埋伏，當場逮捕前來取款的26歲宋姓詐騙車手，訊後依詐欺罪嫌移送。

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