9人躲詐騙機房製造戀愛機會！罰款54萬起跳　警攻堅上銬畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

疫情嚴峻還詐騙！刑事局偵二大隊第二隊接獲情資，指多名嫌犯在嘉義承租民宅設置機房進行詐欺。嫌犯利用「微信」等通訊軟體創立假帳號，與美國地區華人製造戀愛機會，假投資真詐財。經連日跟監，持搜索票當場逮捕古嫌等9人，依詐欺、組織犯罪防制條例解送嘉義地方檢察署偵辦，另依傳染病防治法規定函請衛生局裁罰。

▲刑事局接獲情資得知古嫌等9人在嘉義地區承租民宅設置詐欺機房進行詐欺犯罪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局與嘉義市政府警察局（刑事警察大隊、第一分局）、台中市政府警察局（清水分局、烏日分局）、高雄市政府警察局三民第一分局成立專案小組報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，經連日跟監、蒐證鎖定詐欺機房位於嘉義市西區蘭井街一處大樓，並在6月8日持嘉義地方法院搜索票進行搜索，當場逮捕正在進行詐欺行為的古嫌等9人。

經調查該詐欺集團則利用「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，以「楊文慶」、「王文傑」、「張經國」等化名與美國地區華人（被害人）製造戀愛機會，取得信任後，以投資缺錢為由，誘騙被害人提供資金投資，再由二線機房人員佯裝「正道集團」經理幹部「孫建國」，提供香港帳戶給被害人進行匯款，詐騙得逞後再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

▼查獲贓證物，扣得筆記型電腦1台、智慧型手機27支、已毀損智慧型手機22支等證物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案搜索查扣筆記型電腦1台、智慧型手機27支、已毀損智慧型手機22支、遠端監視器1台、WIFI分享器2台、人頭卡3張、隨身碟1個、新台幣共3萬730元等證物。

9人訊後依詐欺、組織犯罪防制條例解送嘉義地方檢察署偵辦，經嘉義地方法院裁定7人羈押禁見、1人發監服刑，1人限制住居，並將持續追查幕後金主及金錢流向。

另因疫情期間，全國三級警戒，禁止室內5人以上群聚，詐欺機房成員高達9人，警方依傳染病防治法規定函請衛生局裁罰，若以最低罰款6萬元計算，9人罰款至少是54萬元起跳。

對此，警方在此呼籲國人使用網路交友社群軟體請謹慎小心，才不會賠錢又傷心，若有遭上述手法遭詐騙的民眾請儘速前往轄區警察機關報案，刑事局在防疫期間將持續查緝不法，以維持社會治安，防止暴力事件發生，更呼籲不法分子勿以身試法。

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