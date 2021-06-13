快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

▲行政院長蘇貞昌召開疫情會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌13日上午邀集衞福部等部會首長，召開行政院擴大防疫會議。針對近期北市與部分縣市，出現疫苗施打的亂象，蘇貞昌請指揮中心將各地疫苗的配發及施打情形予以公開透明化，並督導各地方政府依循指揮中心的施打規定接種，杜絶私相授受的狀況再發生。

在醫療物資整備方面，指揮中心報告目前「床足、藥夠丶不漏接（確診病患）」，其中專責病床已較5月初的病床數倍增，目前全國最大總床數約9,200多床，空床數還有7,000床，空床率達76%，即便疫情較為嚴重的雙北地區，空床數仍有1,300多床。

指揮中心指出，除了收治量能量更充足外，加上從6 月11日起，已有18家民間救護車業者、超過百輛救護車加入協助後送作業，之前曾發生「流浪救護車」的問題已解決，可大幅降低地方醫療院所的負擔。

另外，指揮中心也表示，先前到貨的AZ疫苗（未含日本捐贈部分）總數為72萬4,900劑，在醫護人員發揮精湛技術下，順利完成接種人數達77萬4,260人次，增加了近5萬人次。

對此，蘇貞昌特別感謝第一線醫護人員珍惜資源，讓更多民眾能夠施打到疫苗。現在日本捐贈的124萬劑疫苗也已經開始施打，後續請指揮中心將各地疫苗的配發及施打情形予以公開透明化，並督導各地方政府依循指揮中心的施打規定接種，杜絶私相授受的狀況再發生。

蘇貞昌指示，疫苗配發的原則，應考量各地方受疫情影響的輕重程度，以及地方資源多寡的特殊性等因素，妥適酌予加發配比數量，以符合比例原則。

至於端午連假首日的高鐵、台鐵以及國道匝道管控情形，基於避免跨區移動、人流群聚，造成新一波疫情擴散，政府必須有所作為，雖然相關措施已有效降低台鐵、高鐵與國道客運八成以上的運量，也降低了六成的國道中長程車流，但卻也讓假日仍需通勤的民眾、物流及公共運輸服務業感到不便。

對此，蘇貞昌指示交通部、內政部持續針對各地方匝道的特性，在達到降低中長程返鄉小客車車流的目的下，彈性調整匝道管制方式，讓一般通勤車輛、民生物流及大客車可以順利進出匝道。

最後，有關移工住宿的管理作為，蘇貞昌則請勞動部、經濟部、科技部等，要拿出具體辦法，持續落實監督大型企業與仲介業者，因應更嚴格的防疫需求，改善移工居住及工作環境，如無法達到防疫目的者，也要有相對應的課責處置。