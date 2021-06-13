「陳時中講不出來，我來幫忙」　醫：每日新增要降到200例以下了

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，12日新增250例本土。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，目前其實每日發病人數已經低於200例了，但每日確診也包括了10幾天前的案例，因此超過200例，「就要降到每日新增200例以下了。」他也說，為什麼疫情可以降溫，不是因為雙北控制下來了嗎？

沈政男12日在臉書發文提到，記者在指揮中心記者會上問說，為什麼依然每日新增200多例，何時可以降下來。他說，「陳時中講不出來，我來幫忙。」

▼沈政男貼出6月12日的發病趨勢圖，「你可以看到四波發病高峰」。（點圖可放大／沈政男授權提供）



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沈政男貼出6月12日的發病趨勢圖，「你可以看到四波發病高峰，第一波是萬華群聚，後三波則是家戶感染，每隔一星期就會感染出一個小高峰，但越來越小。」

沈政男說，目前其實每日發病人數已經低於200例了，但每日確診也包括了10幾天前的案例，因此超過200例，就要降到每日新增200例以下了；附圖的紅色下降曲線本來是萬華群聚會走的趨勢，但因為家戶感染而產生後續幾波高峰。

沈政男表示，12日新北與台北的快篩陽性率又繼續下降了，代表疫情繼續降溫當中，現在其實應該分析一下，目前新增案例有多少在匡列之中？又有多少不是？如果是匡列之中，那麼新增案例就會快速下降，反之就必須檢查，到底哪個防疫環節出了問題。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



「疫情為什麼可以降溫？不是因為雙北控制下來了嗎？」沈政男指出，你可以基於黨派立場，在那邊攻擊新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，抓他們的小辮子，但多數人民在意的是防疫成績。

沈政男說，事實證明，疫情就是被侯友宜與柯文哲控制下來了，甚至台北市的Rt值統計至6/9已將降到0.58了，這才是大局所在。

►本文獲得沈政男醫師授權。