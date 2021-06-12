　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園原鄉650位長者下周施打AZ！小黃車隊支援載人　各里設接種站

▲桃園市府針對復興區原民疫苗施打決定採取專案施打方式，市長鄭文燦表示，目前已完成施打調查，總計650位長者將於4天內打完。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府針對復興區原民疫苗施打決定採取專案施打方式，市長鄭文燦表示，目前已完成施打調查，總計650位長者將於4天內打完。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日提前撥發日本政府提供的124萬劑AZ疫苗給各縣市，桃園市獲得5萬6千劑疫苗，其中針對復興區原民長者，將以專案施打方式完成，市長鄭文燦表示，目前復興區以完成施打調查，總計有650位原民長者，預計在下週內4天完成疫苗施打。

鄭文燦指出，市府針對復興區原民長者疫苗接種以專案施打方式完成，但現在的疫苗施打方式不是集中到衛生所施打，因復興區轄區遼闊共有52個部落、10個里，這樣施打對長者來說是舟車勞頓，因此改成除衛生所所在地外，各里設置一個接種站，總共1+9個接種站，按照各里逐一完成施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦指出，目前已完成復興區專案施打調查，預計650位長者於4天內完成疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，目前已完成復興區專案施打調查，預計650位長者於4天內完成疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，原本統計是390幾位，但經過媒體曝光報導後提高到650位，市府將於6月15日開始施打，原鄉估計4天內打完，都會區則是3天打完。原鄉也將提供原鄉計程車，不同的費率則由市府交通局支應，讓原鄉650位長者可以在4天內完成疫苗接種。

媒體詢問，根據市府12日公布確診案例中有3例是家庭群聚感染，可否請衛生局了解該案背景與狀況？

▲桃園市衛生局長王文彥說明家庭群聚感染案傳染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥說明家庭群聚感染案傳染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，這起確診個案是家庭群聚感染例子，外籍看護照顧雇主的父母，由於父母各有一名外籍看護，雇主的太太染疫，案號是12574，其父親最近過世，其菲籍看護工12740一直看護他，過世的父親目前採檢結果尚未出爐，感染源是從雇主太太這邊傳來，還是雇主的媽媽看護工是感染源，目前有出現症狀也完成採檢，採檢結果也還未出來，等出來後再看CT值，可能可以研究出其如何感染情形。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►傳日月光中壢廠命租屋移工「不搬回宿舍就記過」　鄭文燦說話了

►不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

►快訊／桃園+13足跡曝！3起家庭群聚感染　美聯社、2市場均入列

ET快訊
人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」　老公提告結果傻眼
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

許含光迎28歲生日　魏如萱揪同門「群聚」獻壽桃開趴！

法網／卡雷茨科娃奪冠　女單戰國14年0人衛冕、連兩年非種子封后

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

汀威迪有望季後賽回歸　前提是籃網先打進總冠軍

彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

生活熱門新聞

醫：就要降到每日新增200例以下

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

女主持1個月只出門3次仍確診！醫嘆：問題不在次數

畢典線上致詞！台南家長會長「兄弟勸世」讓網笑翻

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因：急性心肌梗塞

何時可恢復正常生活　台大醫曝疫苗施打率：大家撐住

仁愛醫院傳院內確診！院方證實：2人染疫

滯留鋒重返時間曝！今午後防大雨　收假日變天

北市身分證末碼採買　婆媽一刷GG怒：沒病死先餓死

高雄女老闆申請紓困2.0　聽手續費傻眼

每日約進帳200萬至3000萬噸 水庫蓄水率回升

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多熱門

相關新聞

新北怪男「追人狂咳」！長髮妹嚇壞狂奔

新北怪男「追人狂咳」！長髮妹嚇壞狂奔

目前正值防疫期間，外出必須戴上口罩。不過，一名女子控訴，她日前到捷運徐匯中學站搭車，沒想到竟有名男子衝出，接著對她狂咳，還連續2次，嚇得她立刻逃跑。對此，轄區警方還沒有接獲報案，目前正在釐清當中，若屢勸不聽，將函送衛生機關。

政治人沒資格打疫苗　王世堅：我最後打

政治人沒資格打疫苗　王世堅：我最後打

PCR量能「突破8萬件」數據曝！台大醫讚：英雄

PCR量能「突破8萬件」數據曝！台大醫讚：英雄

桃園「固安計畫」目標快篩10萬移工　逾3千人已採檢

桃園「固安計畫」目標快篩10萬移工　逾3千人已採檢

快訊／華南銀總行2內勤確診！　將增設快篩站全面篩檢

快訊／華南銀總行2內勤確診！　將增設快篩站全面篩檢

關鍵字：

新冠肺炎復興區專案施打鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面