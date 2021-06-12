桃園原鄉650位長者下周施打AZ！小黃車隊支援載人　各里設接種站

▲桃園市府針對復興區原民疫苗施打決定採取專案施打方式，市長鄭文燦表示，目前已完成施打調查，總計650位長者將於4天內打完。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日提前撥發日本政府提供的124萬劑AZ疫苗給各縣市，桃園市獲得5萬6千劑疫苗，其中針對復興區原民長者，將以專案施打方式完成，市長鄭文燦表示，目前復興區以完成施打調查，總計有650位原民長者，預計在下週內4天完成疫苗施打。

鄭文燦指出，市府針對復興區原民長者疫苗接種以專案施打方式完成，但現在的疫苗施打方式不是集中到衛生所施打，因復興區轄區遼闊共有52個部落、10個里，這樣施打對長者來說是舟車勞頓，因此改成除衛生所所在地外，各里設置一個接種站，總共1+9個接種站，按照各里逐一完成施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦指出，目前已完成復興區專案施打調查，預計650位長者於4天內完成疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，原本統計是390幾位，但經過媒體曝光報導後提高到650位，市府將於6月15日開始施打，原鄉估計4天內打完，都會區則是3天打完。原鄉也將提供原鄉計程車，不同的費率則由市府交通局支應，讓原鄉650位長者可以在4天內完成疫苗接種。

媒體詢問，根據市府12日公布確診案例中有3例是家庭群聚感染，可否請衛生局了解該案背景與狀況？

▲桃園市衛生局長王文彥說明家庭群聚感染案傳染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，這起確診個案是家庭群聚感染例子，外籍看護照顧雇主的父母，由於父母各有一名外籍看護，雇主的太太染疫，案號是12574，其父親最近過世，其菲籍看護工12740一直看護他，過世的父親目前採檢結果尚未出爐，感染源是從雇主太太這邊傳來，還是雇主的媽媽看護工是感染源，目前有出現症狀也完成採檢，採檢結果也還未出來，等出來後再看CT值，可能可以研究出其如何感染情形。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►傳日月光中壢廠命租屋移工「不搬回宿舍就記過」 鄭文燦說話了

►不甩檢疫申報他硬闖機場大廳 受阻「怒推護理師」至少噴18萬

►快訊／桃園+13足跡曝！3起家庭群聚感染 美聯社、2市場均入列