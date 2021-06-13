萬華被汙名！林昶佐痛批國民黨卻小鞭石崇良　網嗆：選舉看著辦

記者張靖榕／綜合報導

萬華在此次疫情爆發後遭汙名化的爭議繼續延燒，萬華區無黨籍立委林昶佐批評國民黨立委「去脈絡化」，刻意簡化問題想找破口來獵巫，而「衛福部石崇良次長竟回答是萬華。」他說已經去電石次長要求謹慎發言，不要助長歧視。然而這番發言看在許多網友眼裡無法接受，紛紛痛批「好個雙標」、「民進黨都沒有錯喔」、「下次選舉看著辦」等。

▲林昶佐被網友質疑自稱捍衛萬華，卻在面對國民黨和民進黨時態度差很多。（圖／記者李毓康攝）

林昶佐11日晚間在臉書發文表示，當天國民黨立委質詢這波疫情爆發的破口在哪裡，「衛福部石崇良次長竟回答是萬華」，而林認為去脈絡化的問題和回答根本無助檢討防疫，反而還助長汙名化萬華。

林表示疫情爆發有其脈絡，從華航機師到諾富特飯店的部分調查都還在進行中，許多環節都可能是釀成這波疫情的破口，只有詳實檢討才能真正幫助到台灣的防疫政策。他接著痛批國民黨立委刻意簡化問題想找破口獵巫，石次長卻不經深思熟慮就回答，負面地加深眾人對萬華的刻板印象，「這我們萬華人完全不能接受。」

「深思熟慮絕對不是藉口」，林表示已經打電話給石次長，「要求他應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。」對於萬華的刻板印象在這次疫情爆發後已經助長成許多歧視事件發生，林昶佐表示近來已經接獲並處理許多類似案件，「再次呼籲大家，請停止汙名化萬華！」

不過許多網友對林昶佐的喊話和批評對象不買單，反過來嗆林「好個雙標！萬華病毒天上掉下的嗎」、「民進黨都沒有錯喔，錯的都是國民黨，他們故意簡化問題刁難的」、「中央甩鍋給萬華只是沒有深思熟慮？」、「所以國民黨立委發文就是故意，石崇良説萬華就是沒有深思熟慮，好大的雙標喔。」