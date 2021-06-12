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民進黨正國會立委提3大訴求　籲監察院介入調查特權疫苗

▲▼民進黨正國會立委提出3大訴求。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲民進黨正國會立委提出3大訴求。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，民進黨派系「正國會」9名立委發出共同聲明，提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求，期盼推動公私協力，與國人共同面對台灣的關鍵挑戰。聲明中也譴責特權施打、安排失序的現象，待疫情降溫後，呼籲監察院介入調查。

民進黨立委余天、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、黃秀芳、蔡適應等人近日發出「升級防疫紓困，共創正常國家」共同聲明，提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求，推動公私協力，與國人共同面對台灣的關鍵挑戰。

在確實防疫的部分，正國會立委呼籲理性冷靜齊心防疫，並且提出6點呼籲，包括強化市場分流機制、科學提升篩檢量能、確實執行疫調隔離、杜絕特權施打疫苗、支持國產疫苗研發，以及端午連假線上團聚。

正國會立委強調，施打疫苗絕對沒有所謂的特權，施打順序必須遵守中央流行疫情指揮中心的安排、讓第一線人員優先，譴責特權施打、安排失序的現象，待疫情降溫後，呼籲監察院介入調查，並要求指揮中心確實根據地方施打狀況，列入疫苗分配的調整要項。

為防堵疫情擴散，正國會立委也呼籲，國人勿返鄉過節，改與家人親友線上團聚，避免跨縣市移動成為疫情破口，特別感謝每一個台灣人的努力，留在原地是今年愛鄉愛土的表現，祝福所有國人端午佳節愉快。

在馳援物資的部分，正國會立委號召各界捐贈防疫物資，減輕第一線負擔，根據目前盤點的所需物資，至少可包括負壓艙、檢測亭、快篩劑及自動核酸檢測平台。

在紓困急難的部分，正國會立委主張針對現有紓困方案，呼籲政府簡化申請流程、力求完整全面，讓有急難需求的民眾都能得到幫助，分別就教育部、勞動部紓困措施提出具體調整之作法，呼籲政府進行跨部會協作，並且邀請各界集思廣益，一同完善紓困措施。

正國會立委主張，「孩童家庭防疫補貼」補貼對象應新增國中、高中、五專前三年之單親學生。此外，社團指導老師、課後輔導老師、學校運動教練等非典型就業教育工作者，應比照社大講師、運動事業從業人員，每人最多補助4萬元。

正國會立委也建議，「安心就業計畫」補貼對象應增列無與雇主約定工時之部分工時勞工，呼籲勞動部擴大認定，並要求雇主登載工時，因和雇主沒有約定工時的打工族群目前不適用「安心就業計畫」，但因有投保勞保，亦不符衛福部擴大急難救助資格。

正國會立委表示，政府應成立跨部會紓困資格查詢平台，簡化流程並杜絕假紓困之名的詐騙網站，並且利用跨部會紓困資格查詢平台，讓民眾選擇最適方案且加快申請速度。

正國會立委說，政府亦可透過跨部會溝通，蒐集統整未能獲得急難救助之個案，予以協助，以及重新檢討特別條例預算是否編列足夠，從長計議。

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