接線生被罵哭！彰化預約長者接種電話塞爆　疫苗不夠打惹民怨

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣目前有40471劑AZ疫苗，針對75歲以上長者AZ疫苗接種，6月11日上午8點開始電話預約，狂打上百通電話也是打不進，被民眾罵翻了，王惠美表示，今天（12日）聽到有接線人員被民眾罵到哭，心裡面感到不捨，期望民眾都能有同理心、包容體諒，落實防疫大家一起共體時艱。

▲彰化縣長王惠美說疫苗有限請鄉親體諒。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣26鄉鎮萬人快打27主場預約，11日起至13日連續三天上午8:00-12:00開放預約，若家中有設籍彰化縣75歲以上長者，可在前述時段打電話至27家衛生所預約，不開放現場預約，每通電話限預約2人(此2人須為配偶或直系親屬)，另本縣25家醫院及58家診所合約院所，依各醫院及診所規定，採電話或網站預約，不限設籍彰化縣75歲長者，額滿停止預約。

▲縣長王惠美視察疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

村里聯合會總會長何炳樺說，里長這2天也接到許多民眾抱怨電話，里民一聽到中央疫苗根本不夠給彰化縣，大家氣得要命，還怒罵，中央沒辦法控制疫情就算了，就連保障75歲以上長輩的權利都得要排隊預約，簡直就是「挖洞給地方跳」。

何炳樺也要村里長們要體諒縣府的做法，因為中央分配的疫苗數量，無法滿足全縣9萬多名75歲以上長者，所以依預估的分配量，依人口數分配數量給各鄉鎮衛生所，分三天電話預約，每日額滿為止，疫苗真的不夠，請大家諒解，只要中央有分配數量，絕對依照中央所規定的施打順序，依序開放民眾預約，只要有預約一定施打得到。

葉彥伯指出，最近為了疫苗施打預約造成困擾，這一批疫苗扣掉1到5類造冊，其他1萬劑開放給第6類民眾預約，也瞭解到很多都是長輩是靠家人幫忙，由於很多方面沒有考量造成縣民的困擾，未來將會做檢討跟改善，第6類未來持續開放，將會透過造冊並由村里幹事處理，來改善通知疫苗施打完成，畢竟疫苗有限也請民眾多包涵，也請民眾體諒第一線同仁。

►124萬劑疫苗報答311賑災！ 一句話證明日本對台友好程度超高

►女孩要的都在這裡