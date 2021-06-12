死亡率3.22%！「累計411人」成全台死傷第3大　網一算嚇呆：恐破5%

▲這波本土新冠肺炎目前造成399案死亡。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增250例本土病例，確診個案中增26例死亡；而進入社區感染已經1個月，雖然屬於此波疫情死亡共399案，但疫情以來累積死亡個案其實已經超過4百，共累計411例，死亡率來到3.22%，讓死亡人數破4百的話題馬上在PTT引發討論。

本站稍早報導《此波本土疫情已399死！指揮中心揭死亡個案年齡分布》，雖此波疫情死亡共399案，但目前累計死亡已經411案，死亡率是3.22%。就有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「全國確診死亡突破400人」，也有人問卦「死亡人數是不是超穩？」

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該位問卦「死亡人數是不是超穩」的網友指出，「每天穩定2X人，沒什麼增加也沒什麼減少，不知道這樣持下去會不會死亡率往10%靠攏，變成世界最高」，擔心地說他看數字看得有點抖。另一位網友則是問卦「近一周每日死亡率快破？？？？？？」語氣相當難過「到底是怎樣？每個消失的生命背後都有無數心碎的人……」

貼文一出，其他網友紛紛留言議論，「每天2x／2xx，再10天就突破4%死亡率」、「準備邁向4%了」、「我不覺得10%是高峰」、「穩定輸出才是大問題」、「這代表社區有超多無症狀的人」、「以2週前的數字，死亡率大概會慢慢接近5%」、「以確診數最高約500來說，25／500也5%了。」

還有人回文，翻出過去事故、災害死亡人數，前2大事件是八八風災699人死亡、九二一大地震2444人死亡，讓人痛心的是，本來新冠肺炎還在榜尾，甚至還沒上榜，目前卻已經大超越SARS共81人死亡、納莉颱風104人死亡，奪走411台灣人的性命，上升到第3大事件。