此波本土疫情已399死！指揮中心揭死亡個案年齡分布

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入社區感染已經1個月，疫情以來累積死亡個案411例，其中屬於此波疫情死亡達399案。中央流行疫情指揮中心今（12）日公布近期死亡個案年齡層分布，有將近9成屬於60歲以上較年長者，其中80歲以上占31%，70～79歲約30.8%，60~69歲占28.2%。

指揮中心公布今日新增251例COVID-19確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡；這一波疫情從5月11日已來累積1.1萬例本土病例，399例死亡。

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新增之250例本土病例分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。

至於今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布近期死亡個案年齡層分布，發言人莊人祥說明，有將近9成屬於60歲以上較年長者，其中80歲以上占31%，70～79歲約30.8%，60~69歲占28.2%。

莊人祥解釋，死亡個案主要是高齡之外，還有慢性病史，以昨日來看許多到院前死亡者也多是高齡加上有糖尿病或者其它慢性疾病，這也是目前看起來感染後死亡比較高的原因。

國內自新冠疫情發生1年半，累積總確診個案達到1萬2749例，死亡個案411例，致死率3.2%，比國際略高。

陳時中指出，此波病毒相當頑強，家戶內傳染厲害，指揮中心有幾個大策略要做，包含前端快速找出病人，設置篩檢站，早期發現，另現在已經著手讓基層醫療機構、企業、家戶內快篩都在進行當中，透過這些方式把病人找出來。