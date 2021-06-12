文在寅夫婦抵達英國！出席G7宣傳「疫苗生產基地」　將造訪西、奧

▲南韓文在寅夫婦抵達英國康瓦爾郡，準備出席G7峰會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅與夫人金正淑為出席七大工業國組織（G7）元首峰會，昨（11）日下午從南韓京畿道城南市首爾機場搭乘空軍一號專機，於英國時間11日下午抵達英國康瓦爾郡，展開為期8天6夜的歐洲出訪行程，預計將在峰會上參與防疫、氣候變遷等議題討論，同時與英國、澳洲、歐盟各自舉行雙邊會談。

根據《韓聯社》報導，南韓、澳洲、印度、南非同時受到英國首相強生邀請出席G7峰會，與會成員國與受邀出席國元首將針對克服新冠全球疫情、氣候變遷等全球挑戰與課題進行討論。

文在寅12日將參與「新冠疫苗擴大供應與強化提升衛生保健力量」擴大會議1次對談，宣傳南韓做為全球新冠疫苗生產基地的主要核心地位；13日將出席「開放的社會與經濟」擴大會議2次對談，以及「氣候變遷與環境」3次對談。

▼文在寅夫婦抵達英國康瓦爾郡，準備出席G7峰會。（圖／達志影像）



▲文在寅展開8天6夜的歐洲出訪行程。（圖／路透社）

峰會期間，文在寅將各自與英國、澳洲、歐盟元首進行雙邊會談。至於是否會舉行美日韓3方會談、甚至是日韓雙邊會談，南韓青瓦台表示，雖然目前尚未進行具體行程安排，不過會對此抱持開放態度。

另外，文在寅夫婦將依序前往奧地利、西班牙進行國是訪問。

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