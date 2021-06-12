快訊／基隆+16！養護中心10確診　仁愛市場攤商家庭看護2染疫

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（12日）公布國內新增本土個250案例，確診個案新增26例死亡；基隆市大增16例，累計共241人染疫。基隆市長林右昌12日CDC公布基隆16例確診個案，其中，有9名養護中心住民及1名外籍照護者確診；台北農產公司上班有2名確診；仁愛市場攤商家中照顧長者的2移工確診；另2名是家庭群聚確診。

12日CDC公布基隆16例確診個案，（案12608）40多歲女性，仁愛市場攤商家中長者照顧外傭，平常照顧長者，6/10日參加仁愛市場擴大篩檢確診，已收治醫院，疫調中；（案12609）20多歲男性，台北農產公司確診者之職場接觸者，該群聚已多人確診，無症狀，已送至集中檢疫所，疫調中；（案12699）40多歲女性，台北農產公司確診者之職場接觸者，該群聚已多人確診，已安排醫院收治，疫調中；（案12700）30多歲女性，仁愛市場攤商家中長者照顧外傭，平常照顧長者，6/10日參加仁愛市場擴大篩檢確診，已收治醫院，疫調中；（案12701）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中。

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確診者（案12702）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12703）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12704）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12705）90多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12706）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中。

確診者（案12707）30多歲女性，養護中心外籍照護員，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12708）70多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12709）80多歲女性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12710）70多歲男性，養護中心住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/10日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案12768）40多歲女性，為（案11638）妻子，匡列接觸者，經採檢確診，疫調中；（案12769）10多歲男性，為（案11638）兒子，匡列接觸者，經採檢確診，疫調中。

▲▼6月12日基隆公布16名確診個案。（圖／基隆市政府提供，下同）

▼6月12日全台本土病例總數地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

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