三級警戒將滿月「疫情進入可控範圍」？陳時中：沒有放鬆本錢

記者黃凱翊／綜合報導

國內進入社區流行疫情滿一個月，中央流行疫情指揮中心（12）日公布國內新增250例本土病例，確診個案中增26例死亡。對於全國升三級警戒也在兩天也將滿一個月，是否疫情已進入了可控範圍，對此，指揮官陳時中回應，「沒有放鬆本錢」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，這幾天可以看到社區感染的Rt值有降低，疫情目前沒有惡化，但還是要先穩住，把應該做的事情一步步做好，希望能持續把疫情控制住，目前仍舊「沒有放送的本錢」。



事實上，發言人莊人祥昨日也曾在記者會上公布最新Rt值（有效傳染數），雖然已降到0.7，顯示疫情有反轉跡象，但還是無法放鬆防疫措施。



另外，指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。