床伴是男的！帥球員Tinder「約妹壞壞」第2次才發現　抓狂打爛他臉

▲美國維州一名男子在交友軟體Tinder上假冒身分，引來殺身之禍。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國維州發生一起悲劇案件，維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）橄欖球員艾楚特（Ismemen Etute）使用Tinder認識女網友「安琪」（Angie），但他第2次約會時，竟發現對方是一名大叔，當場失去理智，將對方痛毆致死。根據驗屍結果，40歲受害者史密斯（Jerry Smith）死於鈍器造成的頭部創傷，臉部所有骨頭都斷裂，牙齒也消失不見。

《紐約郵報》等外媒報導，18歲的艾楚特4月首次前往「安琪」位於布萊克斯堡（Blacksburg）的公寓，讓對方幫自己口交，5月31日第2次赴約才發現真相。

艾楚特坦承，他朝向史密斯的臉部狂揍5拳，並且狠狠踩踏對方，雖然隱約察覺大叔開始口吐白沫，卻沒有報警，而是直接離開公寓。警方6月1日發現史密斯遭毒打的遺體，隔日就逮到嫌犯。

▲艾楚特第2次約會發現床伴竟是男兒身，將對方痛毆致死。（圖／翻攝布萊克堡警局）



艾楚特被指控二級謀殺，目前以7.5萬美元（大約新台幣207萬元）假釋，但必須接受居家軟禁與電子腳鐐監控，9日出庭時對於自己的行為表示懺悔，「我試著為了支持我的人們堅強，我覺得我讓很多人失望了。我對於自己行為感到非常抱歉」。他預計9月23日再次出庭。

被告律師特克（Jimmy Turk）向法官表示，這起案件沒有那麼單純，「沒有人應該死去，但……不要假裝成別人，不要在這樣的觀念下以別人為目標引誘別人，這是錯誤的」。

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