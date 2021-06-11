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機師飛美國染疫「住院243天」　暴瘦對比照曝！全身器官受損死亡

▲▼英航機師赴美染疫，在德州住院9個多月，已於上周去世。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

▲英航機師赴美時染疫，在德州住院9個多月，已於上周去世。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

記者張寧倢／編譯

英航機師辛諾特（Nicholas Synnott）2020年3月從倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）飛往美國休士頓，卻不幸染疫，在德州當地的赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann Hospital）住院長達243天，直到聖誕節前夕才出院返回家鄉，然而，英航證實，辛諾特與新冠病毒對抗15個月之後在上周去世，享壽60歲。

▲▼英航機師赴美染疫，在德州住院9個多月，已於上周去世。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

▲辛諾特染疫前後對比極大，從德州出院時骨瘦如柴。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

根據《每日郵報》報導，60歲機師辛諾特任職於英國航空公司（British Airways），去年3月在飛往休士頓的定期航班的工作期間染疫，在德州住院長達243天，直到聖誕節前夕才出院回國，但全身瘦弱、臉頰凹陷的模樣，與往年生活照中的他呈現出極大對比。阿坎蒂（Bindu Akkanti）醫生說，辛諾特染疫後出現呼吸衰竭，先後使用呼吸器與人工心肺機進行治療，嚴重昏迷期間還發生多重器官衰竭，當時醫生們都懷疑他是否能挺過這個難關。

▲▼英航機師赴美染疫，在德州住院9個多月，已於上周去世。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

▲辛諾特出院時接受院方人員的列隊祝賀。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

主治醫師卡爾（Biswajit Kar）表示，辛諾特身體的每個器官都受到新冠病毒的影響，但是在感染之前，他作為一名飛行員，身體健康狀況非常良好，才足以讓他在嚴重的疾病中存活下來。辛諾特出院不久後受訪表示，自己染疫後體溫升高到華氏100多度（約攝氏38度以上），接著經歷黑暗期，發生心理問題，「這是一段艱難的旅程。」

▲▼英航機師赴美染疫，在德州住院9個多月，已於上周去世。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

▲辛諾特去世後，留下妻子與一雙子女。（圖／翻攝自ABC30、美國慈善機構The Children`s Trust）

英航日前證實，辛諾特經過15個月的抗疫之後，於上周不敵病魔離世，留下妻子與膝下的一子一女。航班營運總監布里傑（Captain Al Bridger）表示，「我們對這個令人難以置信的悲傷消息感到震驚，辛諾特是我們機師團隊的重要成員，也是許多人的朋友，我們與家屬的心同在。」據報導，辛諾特死因雖然未明確公布，但極可能與新冠病毒引發的多種併發症有關。

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