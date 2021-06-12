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中火運煤輸送帶被勒令停工！未設接電除電裝置起大火開罰30萬

▲▼勞工局針對中火煤倉運送袋起火，發現有違法，依法開罰30萬元。（圖／台中市政府提供）

▲勞工局針對中火煤倉運送帶起火，發現有違法，依法開罰30萬元。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台電台中火力發電廠10日發生運煤輸送帶起火意外，台中市勞動檢查處到場檢查發現，發電廠未採取接地、未採取使用除電劑、加濕、不致成為發火源之虞的除電裝置或裝置，已依《職業安全法》開罰30萬元，並勒令輸送設施停工。

中火6月10日發生長達276公尺的運煤輸送帶起火事故，台中市勞動檢查處獲報立即到場檢查，結果出爐。

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▲▼勞工局針對中火煤倉運送袋起火，發現有違法，依法開罰30萬元。（圖／台中市政府提供）

中市勞工局長張大春表示，靜電很容易產生，事業單位從事的作業有因靜電引起爆炸或火災之虞者，應依據職業安全衛生設施規則第175條規定，採取接地、使用除電劑、加濕、使用不致成為發火源之虞的除電裝置或其他去除靜電的裝置等相關防護措施，平常並應加強機台設備的緊急防護安全設計，以及安全控制系統、警報系統、安全連鎖裝置及緊急排放系統等自主檢查。

勞工局表示，事業單位平時應加強機台設備自主檢查管理，建構緊急應變措施，落實人員緊急應變處理及疏散等演練，才能於發生問題短時間內進行危害控制，確保工廠運作安全，避免人員傷亡或財務損失，並應加強職業安全衛生管理，提升工作場所安全性，守護勞工安全。

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