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只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

▲▼縣長饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查疫苗接種站。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼縣長饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查疫苗接種站。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應中央新一波疫苗施打計畫，台東持續規劃具規模之疫苗接種站，讓民眾能夠就近並快速接種疫苗，縣長饒慶鈴11日再次前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查，饒慶鈴表示，疫苗快打站台東已經準備好了，並將整合縣內醫護人力共同加入，只待中央配發疫苗配發到位。

▲▼縣長饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查疫苗接種站。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴11日下午由衛生局長黃明恩等人陪同，分別前往慈濟台東靜思堂、縣立體育場了解接種動線，以及準備與測試情形，由黃明恩說明新冠肺炎疫苗快打站設置的要點，以及現場相關動線規劃等，首波預計採預約方式進行，另為提供行動不便民眾將提供機動接種隊至安養護機構接種。

▲▼縣長饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查疫苗接種站。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台東縣迄今遵守中央規範執行，新一波的AZ疫苗，目前台東縣尚未收到，待中央撥補後，將依照中央所訂的順序開放施打。已請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者（含65歲以上原住民長者）進行施打意願調查，先造冊掌握施打意願，才能順利分配有限的疫苗。

▲▼縣長饒慶鈴前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查疫苗接種站。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴強調，若疫苗數量足夠，台東已準備好，待中央配發疫苗到位後，將啟動快打站，盡速提供鄉親完成疫苗接種，加上相關特約醫事機構、衛生所以及快打站，預計每天約可為8000人接種。但也一定遵守中央規範，先造冊掌握施打意願，才能順利分配疫苗。

饒慶鈴再次感謝慈濟在證嚴上人指示下，願意提供靜思堂場地給民眾施打使用，為守護全民健康奉獻心力，縣府也會招募民間資源，或是學校等人力來投入支援，共同守護台灣東，期望將疫情傷害降到最低，也讓全縣合格的民眾盡快日完成疫苗施打工作。

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