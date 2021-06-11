高速公路「即時影像」車潮湧現！　網嚇傻：一群不怕死的

記者游宗樺、林彥臣／台北報導

端午節連假從今晚開始，由於本土疫情大爆發的關係，政府呼籲民眾盡量避免返鄉，造成疫情的擴散。但是有網友晚間觀察高速公路即時影像發現車潮湧現，讓網友都嚇傻表示，「一群不怕死的」。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「這個是返鄉車潮嗎，我自己感覺應該就是了，看到這個車潮就覺得實在有夠皮的，硬是要返鄉就對了」。

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▲高速公路車潮湧現，網友嚇傻。（圖／翻攝自高公局即時影像）



網友對此留言表示，「好可怕」、「一群不怕死的」、「一群老鼠屎」、「真的是很佩服那些返鄉人潮的勇氣！」、「如果這車潮是真的返鄉，給我一個非回去的理由？」

▲民眾擔心端午節連假車潮湧現，但實際上僅在匝道附近壅塞。（圖／記者游宗樺攝）



但是也有人質疑，網友截圖的影像，是五股交流道北上的影像，是否為返鄉車潮受到質疑。

▲即時路況顯示，高速公路車速都在80公里以上。（圖／翻攝自高速公路即時路況）



另外ETtoday記者也直擊，車流壅塞的情況僅在匝道口國一順暢，實際查詢高速公路的即時路況也顯示，整路都顯示80公里以上的「綠色」，端午返鄉車潮是否湧現，還有待觀察。

▲民眾擔心端午節連假車潮湧現，但實際上僅在匝道附近壅塞，國道1一路順暢。（圖／記者游宗樺攝）



高公局也呼籲，配合疫情指揮中心指示，減少端午連續假期非必要之跨區移動，此次端午連假期間國道將採嚴格匝道儀控，並關閉服務區賣場，以藉管制作為來降低連假期之移動需求，請民眾減少非必要之移動，以免不便，並積極做好防疫措施。

指揮中心也指出，台北市確診個案43％為家戶感染，國內前10例確診個案就有家戶感染，當時就注意家戶內親密接觸者感染比例最高，世界各地都是如此。