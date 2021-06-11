紓困4.0預算朝野共提942案　簡訊實聯制8億國民黨要求全刪

▲NCC編列簡訊實聯制預算8億，國民黨立委提案要求全數刪除 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院自7日起召開臨時會，分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，15日將審查相關部會主管的經費需求並處理立委提案。目前朝野總計提出942案，其中NCC編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，國民黨立委賴士葆等人提案要求全數刪除。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會於10日、11日舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

歷經兩天的詢答，總計有90位立委登記發言，詢答部分在11日下午3時許結束，擔任會議主席的民進黨立委郭國文裁示，休息10分鐘後進行預算提案宣讀，宣讀完畢後將於15日繼續開會，審查相關部會主管的經費需求及處理立委提案。

根據統計，朝野立委共計提出942項提案，自11日下午3時40分開始宣讀，直到晚間7時3分才將所有提案及臨時提案宣讀完畢，以利15日審查當天有更多時間處理提案。

其中，國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，賴士葆等人提案要求全數刪除。

賴士葆日前在臉書發文，質疑NCC編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制是趁火打劫，因為行政院先前還宣布不會收取簡訊費用，所以會嚴加把關且刪除這類預算，以免債留子孫。

對此，NCC回應，民眾使用簡訊實聯制完全免費，編列8億元，是保守方式估算電信業者統包處理所有必要的業務。

NCC說明，簡訊實聯制上路之後，國人接受度極高，且使用量有持續增加趨勢，NCC配合防疫簡訊實聯制預算，1年編列8億元，是用在服務維運的必要成本，包括資料保存、資料查詢、電信事業額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力等。

行政院發言人羅秉成也表示，簡訊實聯制是目前市面上最方便迅速的實聯制，電信業者不會對使用的民眾或店家，收取任何簡訊的費用，請國人安心使用。

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