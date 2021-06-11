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屏縣獲撥2萬9千劑疫苗　 6／15起33鄉鎮市共48處注射站施打

▲屏東縣立體育館施打處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣立體育館施打處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣獲日本捐贈疫苗，經中央流行疫情指揮中心配撥，屏東縣今日下午4時餘獲通知，獲撥補2萬9000劑，縣府預計6月15日起開打，全縣48處中大型注射地點同步啟動。

潘孟安縣長表示，他了解民眾迫切想打疫苗的意願，但仍必須依中央流行疫情指揮中心規劃的接種順序，最受關注的75歲長者部分，將以滿85歲以上長者為優先，接到村里長或村里幹事通知再前往施打，切勿貿然闖入影響施打秩序。

屏東縣48處施打疫苗地點，有（一）1間大型快打站─屏東縣立體育館
（二）14家專責醫院─屏基、部立屏醫、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院（三）33鄉鎮市衛生所(僅萬丹鄉在萬丹國中)

縣府表示，6月15日開打的疫苗施打對象，在醫事人員部分，14家專責醫院醫事人員在服務醫院施打，其餘在服務院所所在地的衛生所就近施打，預計3130人。第一線防疫人員（即中央流行疫情指揮中心於6/9公佈之第二類人員），則前往服務所在地的衛生所施打，預計1016人；第五類機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者，媒合醫院到機構與洗腎中心施打，預計9760人。

縣府指出，醫事人員、第一線防疫人員、社福及長照照及受照顧人員、洗腎患者名單均已造冊，將由施打單位主動聯絡，告知施打時間及地點。

另外，長者部分，中央原則性律定75歲以上長者，但為避免擁擠及雜亂，將依據疫苗暨各年齡層的長者人數，依年齡級距通知施打，第一批是年滿85歲以上優先，計有1萬5664人。

至於75歲以上、未滿85歲的長者，則依後續中央疫苗撥補數量，公佈施打的年齡級距，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長依居住地，通知施打時間及地點。

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