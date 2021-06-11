同在疫起！北榮蘇澳分院長程文祺穿防護衣　與醫護執行PCR採檢

▲▼台北榮總蘇澳暨員山分院，院長程文祺與副院長吳文智，在高溫下穿著密不透風的穿防護衣，與醫護共同執行PCR採檢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防疫加油！成立專責病房台北榮總蘇澳暨員山分院，院長程文祺與副院長吳文智，感念第一線醫護的辛苦，並要與一線醫護人員同在疫起，兩人在高溫下穿著密不透風的防護衣，共同執行PCR採檢，程文祺並且對所有仁同叮嚀：「我們要勇往向前，也要平安渡過」。

台北榮總蘇澳分院表示，蘇澳暨員山分院依中央流行疫情指揮中心規定成立專責病房，負有專責的使命，這場戰役絕對沒有旁觀者，每個人都是參與者，因為當病毒進入社區，亟需社區基層醫療先行把關，擔負分流、篩檢與輕症隔離任務，期透過精準分配醫療資源，守住醫院醫療量能。

而新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，持續三級警戒，每日的本土確診數也是居高不下，死亡數也一再攀升，許多醫院急診量已超過了日常，屢屢傳出醫院醫療量能瀕臨崩潰及醫療暴力事件，許多站在第一線的醫護承受壓力、超額工作量，更擔心染疫，惟仍堅守崗位。

在第一線的醫護人員愈來愈繁忙，也非常需要人力支援的時刻，院長程文祺率副院長吳文智與一線醫護人員同在疫起，在高溫下穿著密不透風的防護衣，共同執行PCR採檢，並且對所有仁同叮嚀：「我們要勇往向前，也要平安渡過」。

程文祺說，端午佳節即將到來，連假期間請大家避免不必要的移動，保護自己及他人的最好方法就是暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家，思念親友的時候，可以透過電話或視訊方式進行，表達對親友的關心，這也是保護現有的醫療量能最大的支持。