吳子嘉爆「美國想靠台灣打敗AZ」　劉寶傑大驚：有人不喜歡是美國

▲吳子嘉驚爆，沒有台灣疫苗，「只有美國疫苗」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情爆發後，開始回過頭檢視過去的疫苗採購策略，包括過去可以爭取到AZ疫苗代工，最後卻沒談成，陳時中日前對此表示，「有人不喜歡」，更是讓人霧裡看花。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目「關鍵時刻」驚爆，沒有台灣疫苗，只有美國疫苗，美國希望透過台灣的國產疫苗，打敗英國AZ疫苗。

財經專家黃世聰指出，台灣的疫苗策略，很多時候好像有一隻手在背後操弄，美國的嬌生疫苗緊急授權剛剛通過，爭取代工的莫德納疫苗，也是美國疫苗，高端疫苗也是美國NIH（國衛院）的技術，「好像有一隻手在逼著你台灣，一定要用美國的疫苗、美國的代工、美國的技術」。

▲劉寶傑聽完分析大驚，是美國人不喜歡。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



主持人劉寶傑大驚，「所以你說那個有人不喜歡，是美國！」

黃世聰分析高端疫苗與NIH的授權合約書，本公司（高端）要支付一定金額的簽約金、里程碑金、銷售權利金，產品開發成功，相關的分潤也要分給NIH，也就是說高端的業績跟美國NIH，是互相連結的。

吳子嘉接著黃世聰的分析指出，「整個故事今天終於破案了，沒有台灣疫苗，這個就是美國疫苗嘛！」美國NIH發展兩支疫苗，就是授權給莫德納的mRNA疫苗，跟授權給高端的重組蛋白疫苗。

▲高端與NIH的合約內容，NIH可以抽取高端疫苗的相關利潤。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉認為，去年8月20日，美國衛生部長阿札爾來台，就是來搞定高端疫苗這件事，這樣美國NIH就有另外一支疫苗，可以利用台灣來發展特殊的重組蛋白疫苗。

主持人劉寶傑表示，「可是今天有人在網路笑你，你昨天講說，我們發展的疫苗是給窮人用的，等於說美國發展有錢人的，如果對付窮人第三世界國家，給你台灣去弄，可是我們今天疫苗這麼貴，怎麼給窮人用？」

吳子嘉認為，這是剛開始的情況，全世界只會有兩種疫苗，一種是有錢人打的疫苗，一種是窮人打的疫苗，總會有像非洲或印度等窮人比較多的國家，例如印度打的就是AZ疫苗，「美國一定要有一支疫苗，把AZ打掛，不然怎麼跟AZ競爭？」

吳子嘉分析，如果美國FDA通過的第四支疫苗，是台灣的高端疫苗怎麼辦？因為這個是NIH的利益，台灣每賣一支高端疫苗，NIH可以抽頭，美國人為了自己的抽頭，難道他們會不讓FDA通過？

▲吳子嘉認為，美國想靠台灣疫苗打敗英國AZ，還有中國國藥、科興。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉進一步分析，台灣準備生產上億支的疫苗，肯定不是給台灣人打的，美國人要有一支疫苗，不僅要打敗AZ，還要打敗國藥、科興疫苗。

劉寶傑大驚，「我台灣在第一島鏈幫你守住這個地方，不但要買武器幫你打仗，我還要幫你搞藥！」