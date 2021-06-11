廣東部分感染者打過疫苗仍確診　免疫專家：疫苗保護率都不是100%

▲廣州市民接種新冠疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

有別於大陸其他地區發生的新冠肺炎疫情，廣東一帶疫情爆發持續近20日仍每日出現確診病患，甚至有感染者已經接種疫苗仍確診，讓外界產生疫苗保護力不足的疑問。對此，大陸中央疾控中心專家王華慶表示，新冠疫苗的保護率都不是100%，接種疫苗後出現感染的情況，不代表保護效力不夠，「不管是保護效果，還是保護效力，其實是對一個群體得出的一個結果。」

▲新冠肺炎疫情未緩解，廣州荔灣區所有居民進行新一輪核酸檢測。（圖／CFP）

王華慶認為，預防新冠肺炎最好的辦法仍是接種疫苗，「通過接種疫苗，如果人群當中有免疫力的達到了一定的閾值，就可以降低新冠的流行強度或者阻斷它的流行。」

王華慶表示，藉由新冠疫苗高接種率的覆蓋建立人群免疫屏障，才可達到降低感染率、降低重症率、降低病死率的目的。

王華慶強調，至於疫苗上市後的保護效果，仍須進行持續的研究，同時對疫苗的保護持久性進行研究，在獲得充分的證據情況下，必要時調整免疫策略、完善免疫策略，讓新冠疫苗的保護作用得到更大的發揮，「所以，最重要的是我們要保持一個高的接種率，來實現疫苗的作用。」

▲防疫人員在廣州番禺封控區實施健康篩查登記。（圖／CFP）

廣東自5月21日出現首例本土確診案例後，疫情發生已持續20日，6月10日仍新增9例本土確診病例，均出現在廣州。廣東省作為經濟條件及醫療水準都相對發達的地區，此次疫情持續時間之長，已經超乎一般專家判斷，甚至在確診的140多人中，還有4例是已接種新冠疫苗的感染者，讓外界感到憂心。