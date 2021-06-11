為民服務效能再升級　台東警分局新建大樓啟用

▲▼ 台東警分局新建大樓啟用，台東縣長饒慶鈴特送水果藍慰勞。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴今(11)日參觀台東警察分局新建辦公大樓，並贈送蘋果禮盒慰勞防疫期間辛苦的員警，祝大家「平平安安」及端午節前快樂。饒慶鈴希望全新的辦公環境，除能砥礪基層員警工作士氣外，亦期許未來能給予縣民更優質的服務以及創造更好的治安成效。

饒慶鈴表示，「台東警察分局興建工程可說是一波三折啊！」，興建過程經歷了好幾個局長、分局長，真是好事多磨，原來的警察分局大樓自從民國69 年啟用至今，已陪伴守護台東市民走過40 個年頭，為提供更好的服務品質，台東警察分局新建辦公大樓在縣府、議會及社會各界支持下辦理廳舍遷建，終於在今年3 月15 日竣工，同仁也在最近進駐辦公，希望除了提供同仁更優質的辦公環境，提升行政效能，也給臺東鄉親更加值的服務，良好的洽公環境，期許台東分局可以繼續努力。

饒慶鈴感謝台東分局三級警戒期間，全力投入各項防疫工作，包括複查轄區違規營業場所（迄今查獲7件）、勸導取締民眾佩戴口罩。宣導停止戶外10 人以上、室內5 人以上群聚，查察散播假消息，加強轄內醫療院所安全，防止醫療暴力行為發生等。為了保障第一線執勤員警的安全，縣府也積極為分局爭取各項防疫物資及疫苗接種，保障同仁執勤安全。

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