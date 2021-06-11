5警處理檢舉未戴罩挨罰！梗圖曝基層炸鍋　網紅：那是衛生局的工作

▲基層警察以一張照片來大酸三民一分局員警被懲處的事件 。（圖／翻攝《谷百合》臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民公園在7日下午3時40分左右，被民眾直擊有人玩撲克牌之外，還有拉下口罩未保持社交距離，更有人公然抽菸，這位民眾打電話向警方檢舉，但是警方超過30分鐘並沒有出現，所以他又打了第二次電話向警方檢舉，這是警方還是沒有來，質疑警方疏失，轄區三民一分局經過調查之後，決定對員警開罰，但有基層警察以一張「黑鍋」照來諷刺整件事。

全案起因有民眾在7日下午三點四十分左右，拍下三民公園的情況，就看裡頭的人有人聚集玩牌，還有人拉下口罩，甚至是直接抽菸，無視於三級警戒規定，所以拍攝民眾打電話向警方來連續舉報2次，可是他在現場等了超過30分鐘，卻沒看到員警到場處理。

▲三民公園7日被民眾直擊有人未戴好口罩、打牌以及抽菸 。（圖／翻攝記者爆料網）



轄區三民一分局副分局長王永吉回應：「十全派出所於6月7日下午接獲民眾2次報案，三民公園有聚集4至5人未戴口罩聚集玩牌，報案民眾並稱未見員警到場處理，經調查，對於民眾2次報案，員警雖然都有到場查處及回報，但有通報地點錯誤、警力調度欠當及處理欠積極等疏失；除予以相關疏失人員懲處外，並加強規劃稽查公園內、未戴口罩及違法群聚之勤務，防堵防疫破口」。

根據了解被懲處的總共有5個人，其中值班員警因為通報地點錯誤，被申誡一次，值班幹部被申誡二次！另外前往現場的副所長被記申誡二次、另一名女警申誡一次，十全派出所所長因為督導不週，連帶申誡一次。分局祭出處分，讓基層怒吼：「又不是警察主管的業務，結果警察先被處分，這算什麼道理啊？？？難道警察還不夠忙嗎」？另外還有人說：「工作攬了就要做唄」。還貼出一張「黑鍋比警槍」還重要的照片來大酸。

另外臉書社團《靠北警察》更是發文諷刺：「市府各單位人力不足，警察幫忙疫調，查處非法營業、取締口罩，長官邀功表示應該，口頭嘉勉，趕快再寫一篇新聞稿來邀功。但是警察人力不足，基層員警沒有第一時間到場協助查處，被檢舉！長官表示活該，核有疏失，相干不相干人等通通申誡處分」。

網紅警眷谷百合強調沒有戴口罩，開罰單位應該是衛生局，喪葬未落實防疫，主管機關是民政局，現在通通變成了警察工作，讓警察不僅工作量大增，還要承受社會的罵名，雖然警政署強調是協勤，但是谷百合強調「協勤不等於專責，專責機關應該到場，可是我們卻沒有看過主管機關被懲處，所以說苦了基層，還要被懲處」。所以現在這個處分根本是：「攬了一堆協勤卻使喚不了手下，只好找一堆理由證明千錯萬錯都是底下的人的錯，我就算沒了舌頭也要找盡藉口來承認疏失，然後等著心有不甘的人來靠北我，不找理由的認錯比登天還難」。





▲三民公園7日被民眾直擊有人未戴好口罩、打牌以及抽菸 。（圖／翻攝記者爆料網）



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