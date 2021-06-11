端午搭車回高雄要自主健康管理　自行開車怎掌握？市府給答案



▲高雄市府11日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導



本周末就是端午連假，雖然有不少人已經退票、決定不返鄉，但就怕人潮移動有個閃失，高雄市府要求返鄉者都得自主健康管理，今(11日)就會派局處首長到高鐵台鐵宣導，搭乘大眾運輸工具者得實聯制，如果是自己開車返鄉，相對掌握接觸者容易，還是要提醒到達高雄後得自主健康管理，有相關症狀不得外出及自行就醫。

端午連假將至，就擔心人潮移動讓各界擔心致使疫情南北擴散，高雄市長陳其邁也喊出「端午連假123」，除了希望大家盡量別移動，回到高雄民眾必須自主健康管理，還有搭乘大眾運輸工具實上下車都得實聯制。





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▲高雄市府針對返鄉者提出注意事項。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁表示，今(11日)開始有返鄉人潮，會派局處首長到高鐵台鐵，針對返鄉者提醒4點注意事項，首先如果沒有任何症狀可正常生活，但如果外出一定要全程正確佩戴醫藥口罩；而如果出現發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀則禁止外出，應主動與衛生局或撥1922聯繫，不得自行就醫也不能搭大眾運輸工具，如果違反規定依《傳染病防治法》，最高可裁處30萬罰緩。

搭車者有實聯制，但開車返鄉該如何掌握呢？衛生局簡任技正潘炤穎補充，針對自行開車者，接觸者是特定人數，可以掌握風險，管控方便，到達高雄後一樣必須自主健康管理，如因症就醫必須聯繫相關機關，就醫也得到到指定醫院。

時間對我們來說完全沒用！

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