高雄46名神父修女被爆特權打疫苗　衛生局揭危險任務：合乎規範



▲高雄聖功醫院被爆為神職人員施打疫苗，圖為神職人員關懷病患工作照。（圖／聖功醫院提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市聖功醫院傳出於4日下午為神職人員施打疫苗，被民眾質疑是否有「特權」狀況。對此，聖功醫院回應，醫院為天主教醫院，神職人員會到醫院為病人祈禱、臨終關懷，針對經常進出醫院為做彌撒等20位神父，以及26位修女施打疫苗，施打前有跟衛生局報備，高雄市衛生局也表示，聖功醫院屬於特殊狀況，病房中神職人員扮演角色重要，在造冊名單內合乎接種規範。

▲高雄聖功醫院被爆為神職人員施打疫苗，圖為神職人員關懷病患工作照。（圖／聖功醫院提供）

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高雄市聖功醫院被爆於4日為神職人員施打新冠肺炎疫苗，醫院表示，由於醫院為天主教醫院，神職人員肩負病患關懷工作，醫院為高風險場域。為保護院內每一位工作人員和經常出入院內執行關懷服務的神職人員，免於染疫風險，於疫苗接種前，已向高雄市衛生局報備，針對經常進出醫院為病人祈禱，施行天主教臨終禮儀、做彌撒等20位神父，以及經常來醫院為病人祈禱的26位修女，施打新冠肺炎疫苗，絕無透過不正當管道抑或私自進行施打等不法行為。

▲圖為神父為住院病友及家屬送聖體。（圖／聖功醫院提供）

聖功醫院為天主教醫院，院內修女們的工作包括為新生兒祈福、復活節祈禱、送聖體、重症病患臨終關懷、門診及住院病人探訪、護理之家長者關懷等等，透過日常生活關懷及信仰支持，期待病患早日康復。因為疫情期間，醫院屬高風險場域，因此，排除近距離接觸外，修女們對於住院病患的照護以及護理之家長輩們的關懷仍持續進行，甚或在院內大廳唱頌聖歌及朗誦祈禱文。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫苗施打原則依照名冊，但醫院跟診所狀況不同，像前陣子高榮電腦外包人員染疫，牽扯整個醫院運作，包含工程修繕清潔和護工等人員，而聖功醫院屬於特殊狀況，安寧病房中神職人員扮演重要角色，經過釐清後這些人員在既定照冊範圍內，合乎接種規範。





▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁表示，第一波施打以保全醫院戰力為考量，包含清潔工、外包人員相關醫院工作者，不能有防疫破口，接下來依醫師公會題序名單來安排施打，他強調反對特權介入，不能插隊，醫護同仁不得找認識的人去打，按照規範順序施打。

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