記者邱晟軒／綜合報導

在野黨立委日前質詢衛福部長陳時中，問放寬「3+11」是否為爆發關鍵因素，陳時中否認，並表示原因尚待查驗。對此，國民黨立委羅明才今（11日）再度追問這波疫情破口在哪裡，衛福部次長石崇良稱「萬華」。消息一出後，立刻引起網友一片譁然，直呼「萬華空降病毒？」、「衛福部認證，萬華病毒」。

▲國民黨立委羅明才質詢衛福部次長石崇良。（圖／擷取自國會頻道）

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國民黨立委賴士葆日前在立院質詢陳時中，問放寬「3+11」是否為這次本土疫情爆發的關鍵因素，陳時中表示「不是」，並指原因尚待查驗。

對此，國民黨立委羅明才今在立院質詢時再度提問，「現在疫情嚴峻，破口到底在哪裡？」衛福部次長石崇良回應，「這一波疫情破口大家都很清楚啦，主要就是萬華散播開的，就是萬華這個地方。」

羅明才繼續追問，萬華過去一年都沒有疫情，那麼是誰在第一時間將病毒帶進去萬華？石崇良強調，「再往前沒有很清楚掌握，但這波疫情很明顯就是在萬華。」

▲針對衛福部認證「破口來自萬華」，批踢踢網友全氣炸。（圖／翻攝自批踢踢）

消息一出後，立刻引起批踢踢網友一面倒痛批，直呼「萬華空降病毒？」、「萬華有蟲洞啦」、「衛福部認證，萬華病毒」、「萬華會莫名其妙被破，萬華真強」、「萬華自己產生英國變種，合理」、「所以病毒會直接飛來萬華？」、「原來萬華有國際機場」、「萬華 ，辛苦你們了」。