蔡英文：台美TIFA會談將重啟　期待國家經貿發展更有力量

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文11日表示，台美貿易最重要的諮商機制，TIFA會談在未來數週將重新啟動，謝謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，也期待這個新的開始，讓國家在整體經貿發展上更有力量。

蔡英文11日下午針對防疫工作發表談話，她表示，明天就是端午連假，可以理解大家對假期要避免外出、不能團聚，以及對三級警戒的再次延長，難免會有些失望與焦慮。

▲總統蔡英文發表談話，指台美TIFA會談將重啟。（圖／翻攝直播）



蔡英文呼籲，還是要再次拜託大家，端午連假請盡量留在原地、不要移動，真的有必要移動的狀況，也請務必做好防疫措施，減少接觸才能避免疫情擴散。

蔡英文提及，下星期日本提供的124萬劑AZ疫苗即將開始施打，也請各縣市務必配合指揮中心的指引，做好規劃、有序施打。

在團結防疫的同時，蔡英文也向國人報告一個新進展，台美貿易最重要的諮商機制，TIFA會談在未來數週將重新啟動，謝謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，也期待這個新的開始，讓國家在整體經貿發展上更有力量。

蔡英文說，拜託大家只要繼續怒力，一定能夠度過眼前的難關，恢復正常的生活。

▼台美重啟TIFA會談，蔡英文臉書指拚防疫也要拚經貿。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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