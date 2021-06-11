日本贈台疫苗細節曝！　蔡英文親電安倍「希望6月中前提供疫苗」　

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）



文／中央社

日本贈送124萬劑AZ疫苗4日抵台，日媒報導，蔡總統5月下旬致電前首相安倍晉三，請託6月中旬前提供疫苗；之後內閣官房長官加藤勝信拍板不經COVAX直送疫苗到台灣，過程約2週。

日本捐贈台灣123萬8460劑英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）疫苗，4日下午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心今天宣布，這批AZ疫苗將於15日開放接種。

日本讀賣新聞今天報導，台灣總統蔡英文5月下旬致電前首相安倍晉三，表達希望能請日本在6月中旬前提供疫苗。

報導說，除了蔡總統之外，台灣的外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷等台灣官員總動員，請託日本政界的親台派國會議員。

駐日代表謝長廷5月24日在代表官邸宴請美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）及日本政要，安倍執政時期的首相輔佐官、親近現任副首相兼財務大臣麻生太郎的眾議員薗浦健太郎也受邀。

薗浦在餐敘中說明有意提供AZ疫苗給台灣，楊舟表示非常認同。報導指出，因為這對強化牽制中國的美國拜登政府來說，是美方非常歡迎的「日台合作」。

▲5月下旬致電前首相安倍晉三，請託6月中旬前提供疫苗。（圖／總統府提供）



但贈台疫苗有兩大難關，首先是要由何種途徑送往台灣。

日本外務省起初建議透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）提供台灣疫苗，不用擔心中國從中作梗，也可強調日本政府對國際的貢獻。但COVAX提供疫苗會以發展中國家為優先，無法保證能迅速送達台灣。

日本政府為解決此問題，在日本首相官邸（行政中心）召開相關閣員會議，出席人員包括親台派的麻生太郎與防衛大臣岸信夫，會中最後由內閣官房長官加藤勝信拍板，採用「直接送往台灣案」。

加藤對周遭人士說，如果透過COVAX，日本的貢獻只會成為其中之一（one of them），也擔心趕不上台灣急需疫苗的時機。

第二個難關，則是日本與英國阿斯特捷利康藥廠的合約限制，因為雙方原本簽訂的合約，並沒有設想到日本會將疫苗送給他國。

原本合約規定，若日本國內注射AZ疫苗發生嚴重副作用，要由日本政府負責，一旦日本疫苗送給台灣，產生該由誰負責的問題。

經協商後，因考量台灣與阿斯特捷利康藥廠也有簽約購買AZ疫苗，加上日本政府是基於人道救援無償提供疫苗給台灣，最後阿斯特捷利康藥廠同意以特例的方式扛起責任。

日本政府在進行贈台疫苗許可手續的同時，將國內剛製造出來的近124萬劑AZ疫苗悄悄運到成田機場的倉庫，希望能儘早將疫苗送到台灣。

這批日製AZ疫苗於4日下午運抵台灣，從台灣提出疫苗需求起僅花了2週；美國政府也表達肯定，認為日本國內雖然接種疫苗進度緩慢，但疫苗外交終於動起來。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

7星級飯店立體水洗枕特價899 讓你一夜好眠