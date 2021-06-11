快訊／宜蘭大學300學生緊急PCR！　男宿管「二採陰轉陽」子也中

▲宜大陷疫情風爆！安心上工一男一女在5/19、6/10確診，11日也傳出另名男宿舍管理員父子2人都染疫。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜大又陷疫情風爆！安心上工一男（案2372）一女（案12053）在5/19、6/10確診後，6/11也傳出另名男宿舍管理員2採陰後，父子2人先後都染疫，校方6/10接獲男宿舍管理員兒子確診後，300名學生即起自我健康監測14天及安排快篩採檢、PCR，目前校園已全面消毒並進行相關防疫作業，校方另也要求10名安心上工人員暫停上班到6月底。

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宜蘭6/11日公布的新增3例中，10多歲案12311和案12506（宜大男宿舍管理員）是父子。由於案12506是案2372（5/19日在宜蘭大學安心上工的確診20多歲男宿舍管理員）的接觸者，當時衛生局已匡列為居家隔離個案並安排採檢，結果為陰性。

居家隔離期間為5/12至5/26，他曾在5/24感覺到腸胃不適到醫院急診，5/25有發燒、呼吸道症狀，當時核酸檢測為陰性，當時診斷是扁桃腺發炎。5/26解除隔離後，他就回到家裡。後來他10多歲兒子案12311出現咳嗽流鼻水、嗅覺異常現象，因為症狀持續，6/9到醫院採檢後確診，CT值21。

當他確診後，衛生局立刻將他再次匡為居家隔離對象，同時進行採檢，結果為陽性確診，CT值27。這兩案感染源皆在釐清中。

宜大疫情方面，先爆發的是5/19日在宜蘭大學安心上工的20多歲男宿舍管理員（案2372）與60多歲爸爸（案2373）、50多歲媽媽（案2371）都確診，5/19宜大除緊急全校消毒外，學生與教職員共371人逐一進行核酸檢測，後來檢測均陰性。

宜大6/10又增一例，新增的30多歲女性案12053，是7、8兩日到宜蘭大學才上班2天的安心上工人員，她與宜蘭同住的母親（案11974，6/8日確診）雙雙確診，並在6/4就出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，並無發燒，因為症狀持續，而在6/8她母親案11974號確診後，被列為居家隔離的個案，並且同時採檢，檢驗結果為陽性而確診。

案12053均在戶外公共區域打掃，她確診後宜蘭衛生局匡列相關接觸人員，共計10名進行自主健康管理並已安排篩檢。