文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

▲「第11屆總統文化獎」徵選，即日起到7月2日止，各界有志之士可自行參選。（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

三級警戒延長至6月28日，文化相關活動幾乎暫停，但「第11屆總統文化獎」為徵件評選，目前較不受疫情影響，成為防疫日常中的小小光亮。雖名為「文化」獎，卻不侷限藝文創作，而是廣義的生活實踐。本週六（6/12）文化總會與寶島聯播網共同製播的《文化ya總會》，邀請文化總會副秘書長喻小敏，分享總統文化獎所表彰的台灣價值，同時鼓勵社會大眾把握機會，於7/2之前，勇躍報名角逐國家級榮耀。

▲6/12週六，文化總會與寶島聯播網共同製播的《文化ya總會》，將邀請文化總會副秘書長喻小敏，分享總統文化獎所表彰的台灣價值。

今年總統文化獎的主題訂為「閃耀世界、自由之光」，一共有五大獎項，喻小敏說明，「文化耕耘獎」希望表彰的對象，除了投身創作，更致力於推廣、甚至進入社會實踐的層面；「在地希望獎」著重長期親身參與地方事務，包含文化保存、生態保育、社區延續等；「人道奉獻獎」關注致力弭平資源不均等社會救助議題；「青年創意獎」鼓勵40歲以下具有顛覆、創新能力的年輕朋友；「社會改革獎」則推崇在提出進步價值的同時也提供具體解決方案，以上獎項無論個人或團體皆可報名。

▲今年總統文化獎的主題訂為「閃耀世界、自由之光」，一共有五大獎項。

文化總會於2001起，創立了兩年一屆的「總統文化獎」，藉此發掘並鼓舞在各領域努力奉獻、深耕台灣的典範，有別於其他國家層級的文化類徵選，涵括領域相當廣泛，逐步奠立台灣的文化與價值，讓生活在台灣土地上的每個人都可以成為那道自由之光。喻小敏補充，本屆總統文化獎作為邁入下一個十屆的開頭，有其應彰顯的精神與方向，她認為「民主」是台灣文化的重要核心，而今年適逢台灣文化協會成立百年，喻小敏說，在總統文化獎的籌備過程中，可以感受到和文協當初的方向是一致的，就是要讓台灣成為世界的台灣，因此期待這個獎能夠回應過去百年台灣文化脈絡，向文協百年致敬。

「第11屆總統文化獎」徵選，即日起到7月2日止，各界有志之士可自行參選，或由政府機關、民間團體及歷屆得獎者推薦參選，每獎項獎金100萬元，徵選辦法請上文化總會官網（https://www.gacc.org.tw/）查詢。更多節目精彩內容請鎖定本週六（6/12）下午4點《文化ya總會》。