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不滿與高職合併！　學生禁錮南京師大中北學院院長30小時

▲江蘇南京師大中北學院學生不滿學校與職校合併計畫。（圖／翻攝微博）

▲江蘇南京師大中北學院學生不滿學校與職校合併計畫。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

江蘇南京師範大學中北學院部分學生6日因對獨立學院與高職院校合併轉設計劃不滿，在校內長時間聚集，舉行抗議活動，同時將到場解釋合併計畫的常姓學院院長非法禁錮，限制人身自由長達30餘小時，引起外界關注。

▲江蘇南京師大中北學院。（圖／翻攝百度百科）

▲江蘇南京師大中北學院。（圖／翻攝百度百科）

《中國網》報導，事件發生後，江蘇省教育廳和南京師範大學分別發佈暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作和終止中北學院與高職院校合併轉設工作的公告，並派員到現場宣讀解釋，不過，少數學生仍不聽勸阻，持續阻止常姓院長離開。

丹陽市公安局表示，多次向學生喊話警告，仍遭部分學生圍攻謾罵、阻礙執法，為維護校園秩序和被困人員人身安全，公安機關依法採取必要手段將被困人員帶離，後立即送醫院救治。至於整起事件涉及的違法行為，轄區警方正依法調查。

對於整起事件發生的原因，有網友在微博上發文解釋，部分學生為了能在省內（江蘇）上學，願意多花十幾萬就讀南師大中北（獨立學院），就是為了一個本科學士學位。

該名網友指出，學校在2021年3月份向學生做了一個轉設調查，欲轉成公辦院校，最後傳出要合併成公辦職業本科，「職業本科學歷無論是考研、考公，甚至是考編都有很大的影響，連學士學位都是一種奢望。」

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