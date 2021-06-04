太勸敗！新活水雜誌推「宅閱讀」方案　在家護台灣系列優惠價

▲《Fountain新活水》雜誌推出宅閱讀方案。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

由中華文化總會製作的《Fountain新活水》雜誌曾獲多項金鼎獎，如今為鼓勵民眾防疫在家多閱讀，與博客來、讀冊等各網路書店合作，推出「宅閱讀」方案，例如與讀冊推出「我們的台灣」系列套組，2021年1月號、3月號、5月號，三本合售85折，讓網友宅在家護台灣。

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▲最新期5月號的封面故事為「有些講究」。（圖／文化總會提供）

文總表示，《Fountain新活水》最新期5月號的封面故事為「有些講究」，與讀者一起重新翻閱台灣日常生活中「也是有些講究」的可愛地方，從「說講究」開始側寫歷史風物、傳統信仰與日常老舖，到「我們喜歡的台灣小講究」調查了台灣日常生活的有趣眉角，而在「物質之事只是講究的末端」一章，則有文化人、譯者與作家機鋒處處的「講究學」，嘗試卸除這個詞彙，在某些姿態與品味中的壟斷或獨斷。

▲▼新活水推出宅閱讀方案，讓網友宅在家閱讀護台灣。（圖／文化總會提供）



而在今年1月號「色不是空」中，透過6位攝影師之眼、專精建築的作家、傳播史學者、色彩管理師，引領讀者在我們的景象中看見台灣的色彩，以及色彩背後的歷史與情感。3月號「自製台灣」，則蒐羅一群正在一起製造台灣的「自己人」，當中包括原住民與新住民的想法與故事、市集、注音文、早餐店的趣味風景，自己的紙、自己的酒以及自己的字。

為響應居家防疫政策，《新活水》與博客來、讀冊等網路書店合作，推出「宅閱讀」方案，除了新活水「我們的台灣」系列套組外，另有過刊優惠方案，讓網友不出門也能知台灣事。

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