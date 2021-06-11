快訊／苗栗電子廠疫情連環爆　京元電：7千員工PCR陰性才能進廠

▲京元電日前原本宣布全廠做二次快篩，今宣布直接全廠改做PCR。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／苗栗報導

本土新冠肺炎嚴峻，苗栗多間科技廠持續淪陷！中央疫情指揮中心10日公布苗栗縣新增43例確診，其中京元電子相關11位、智邦科技28位、新竹力積電相關1位，京鼎精密科技2位，台欣生物科技1位；其中31例無症狀，目前確診個案，已收治隔離中，本籍3例確診個案為電子廠員工確診者，同住家人或接觸者。京元電今早宣布，原全廠快篩改為全廠PCR，下周起，PCR陰性的員工才能進廠。

京元電11日也在媒體群組公布，今明兩天，原規劃本籍全員員工做第二次快篩，今日起將全員委託台北榮總醫療團隊改做PCR檢測，下週外籍員工也都做PCR檢測。下週後，全體7000多名員工不論本籍或外籍，皆完成PCR檢測陰性的，才能進公司，確保同仁工作安全。

京元電說明，目前產能每天逐步恢復中，昨日也針對日前快篩千名移工中的30名陽性加做PCR檢測，皆為陰性，同時，這兩天將集中火力先為5000多名台籍員工作PCR，另千餘名外籍員工部分先降載居住，因為低風險且已快篩陰性，預計周日後再安排PCR檢測。

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京元電說，快篩有偽陽偽陰問題，無法確認要反覆做幾次才能完全篩完、篩乾淨，所以才動用大批醫療人物力作全面PCR，希望藉此方式，讓問題能沈澱下來，大家趕快重新開始。

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