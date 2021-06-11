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快訊／台中新光三越櫃姐家族8人確診　嗅覺喪失仍上班一整天

▲台中市環保局前往新光三越清消畫面。（圖／環保局提供）

▲台中市環保局前往新光三越清消畫面。（圖／環保局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今（11）日新增4例本土確診個案，台中新光三越香奈兒化妝品專櫃小姐（案12388）確診，市長盧秀燕表示，其感染源明確，是來自彰化家庭群聚，除了櫃姐外婆之外，櫃姐父母、外勞、奶奶等共計8人確診。市府不僅今天緊急宣布設新光三越前進指揮所，也呼籲近日有到台中新光三越者前往快篩。

台中市政府表示，該家族確診8人分別為櫃姐、櫃姐的外婆、奶奶、爸爸、媽媽、二姊、二姊的其中一位女兒、照顧奶奶的外籍勞工。其中，櫃姐位於台中，其餘成員均位於彰化。

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 案12388為新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品專櫃小姐，居住南屯區、29歲，為彰化家庭群聚的關係個案，6月3日曾至好市多Costco台中店，當日返回彰化老家，4日與外婆用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日至百貨公司上班，從下午一點半到晚上8點，除了站櫃之外，還在1樓、2樓、地下1樓活動、吃飯，9日並未上班。

曾梓展提到，櫃姐的外婆在9日確診，市府接獲彰化縣政府通知安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性，櫃姊的父親6月3日跟著櫃姐一起到好市多、6月4日一起回到彰化老家，6月5日父親出現發燒情況，6月10日也確診。目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。

 
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