陳時中：台灣爭取新冠疫苗代工　願意用「國家力量」整合

▲醫護人員施打莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣11日建議，是否有可能用國家的力量，幫忙代工一些好的疫苗，因為這涉及二代疫苗的超前部署，衛生福利部長陳時中表示，如果對方願意，當然用國家的力量一起來做。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

江啟臣質詢時詢問，莫德納疫苗的代工，是否有可能在台灣發生。陳時中表示，「我們有在談」，而且台灣有自己的基本技術平台，「我們要繼續談，也有其全球布局問題」。

江啟臣提到，如果私部門的廠商沒有意願代工，是否有可能用國家的力量，來幫忙代工這些好的疫苗，因為這牽涉到二代疫苗的超前部署，他不是相信國產疫苗，但是為了超前部署，代工也應該考慮透過國家的力量整合來爭取。

對此，陳時中回應，「我同意你的看法」，如果對方願意，當然會用國家的力量爭取代工。

此外，江啟臣也指出，包含歐盟等國的邊境管制措施也陸續出爐，有所謂的疫苗護照或旅行文件的認證，而台灣本身有沒有做相關準備，例如打了哪幾隻疫苗才可以進來台灣。

陳時中說明，不會是疫苗護照的概念，而是以文件的概念進行，資訊組目前也在做相關準備，參考WHO健康平台的資訊；至於疫苗部分，傾向採普遍認可的，但是入境要做一些檢驗，一般來說會是PCR與抗體檢驗。

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