敢打高端疫苗嗎？　他神解「四沒有一不會」：大家自己想清楚了！

▲國產高端疫苗宣布解盲成功。（資料照／路透社）

記者蔡文鈴／台北報導

高端疫苗昨宣布二期臨床試驗解盲成功，不過外界仍質疑安全疑慮。對此，資深媒體人黃暐瀚簡單指出，高端疫苗的「四個沒有，一個不會」，沒有國際標準、沒有保護力、沒有抗體濃度、沒有辦法出國，不會傷害身體，如果七月之後，真的授權上路，打與不打，大家要自己想清楚了。

第一，「沒有國際標準」；黃暐瀚指出不做二期，免疫橋接取代三期，這是who有討論的方式，往年流感疫苗，也採用這個做法。但，現在討論的是「新冠疫苗」，目前世界六大獲得who認證的疫苗，都做了三期，高端沒有。這個免疫橋接血清抗體對照方式，能不能被who接受？有機會，但目前，這不是「國際標準」，必須明白。

第二，「沒有保護力」；黃暐瀚表示，因為沒有「三期臨床試驗」，所以不會有「保護力」這個東西。眾所周知， 各大疫苗的保護力，BNT94.6%、Moderna94.1%、AZ70%、JJ66%、國藥72%、科興50%、Novavax89%。

高端多少？不知道。沒有國產疫苗的保護力數據（因為台灣不是高感染疫區，沒有三期施作條件），所以，保護力未知。

第三，「沒有抗體濃度」；黃暐瀚說，沒有三期，但可以參考「抗體濃度」。一個自然感染新冠疫情的人，如果痊癒，身上會產生抗體，這個自然抗體值，設定為「1」，BNT、Moderna的施打後抗體濃度，可以達到2-4，高於自然值，AZ大約0.6，科興0.2。高端是多少？也還不知道，所以是不是「施打之後效果跟AZ差不多？」得等高端公布「抗體濃度」之後，才能知道。

第四，「沒有辦法出國」；黃暐瀚強調，因為無法獲得國際認證，即使七月台灣FDA給予EUA緊急授權，國人也無法以此獲得「世界邊境管制解封」，對於有國際旅遊、商務出差需求的人來說，至關重要，必須知道。

第五，「不會傷害身體」；對於高端疫苗昨天公布的解盲結果，黃暐瀚表示，最慶幸的消息對人體「影響極小」，不管是發燒、頭痛這類的反應，都比國際大廠疫苗，低了很多，這跟他是「蛋白質次單位」疫苗有關（Novavax也是這型）。