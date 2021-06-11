高端疫苗「血清陽轉率99.8%」　台大醫5點解讀：爭議還會持續

▲高端疫苗宣布二期試驗解盲成功。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高端疫苗二期臨床昨（10）日完成解盲，針對食藥署公布的緊急使用授權審查標準，前台大醫林氏璧做出5點解讀，也直言「目前WHO還沒有訂出免疫橋接的標準。台灣自訂的不一定能和國際接軌，看來爭議還會持續一陣子。」

1.高端測出的「中和抗體效價」究竟是高還是低？

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林氏璧直言，「很抱歉，目前我不知道。這要和康復者血清比較，或是和打AZ後那200人比較，不要和Novavax那幾千的效價比較啦！」

他解釋，無論是實驗室、方法、單位都不相同，所以沒辦法直接比較，「也不能和高端一期作出來康復者血清的結果比較，因為做的實驗室不同了，現在是中研院。」

2.高端疫苗的「不良反應」，比起mRNA和腺病毒載體疫苗，的確比例低很多。這在Novavax也是這樣的。

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

3.二期臨床實驗解盲報告中，「血清陽轉率」在不分年齡層為99.8%，代表打了疫苗後，幾乎全數成功產生抗體。

所謂「血清陽轉率」是用來判斷施打28天後，是否生成對抗病毒的抗體，高端疫苗全年齡組的血清陽轉率為99.8%，而20-64歲組則有99.9%。

對此，林氏璧表示，「這其實很基本啦，中國的疫苗也是呀。重點是抗體能有多高。」

4.能否EUA（緊急使用授權），還是要等中研院做出打AZ後的抗體效價，統計學上做出來不能比AZ差。

林氏璧提到，「食藥署3月就委託部立醫院，蒐集200位國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，作為外部對照組，5月初起陸續召開專家會議討論，研商以免疫橋接方式，採用免疫原性（中和抗體）作為替代療效指標，看國產疫苗產生的抗體是否和國外已經EUA的AZ疫苗相當，作為支持國產疫苗療效的佐證。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

5.目前WHO還沒有訂出免疫橋接的標準。台灣自訂的不一定能和國際標準接軌。

「我能體會食藥署也盡力了！」林氏璧表示，免疫橋接是很可能會進行的方向，但WHO遲遲沒有訂出標準，「如果在我們審查是否要給予兩個國產疫苗EUA之前，國際標準都沒有公布，那麼台灣自己訂的不一定能和國際接軌的標準，這會引起很大的爭議。」