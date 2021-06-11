高端疫苗解盲！0.5cc食鹽水「讓12.6%烙賽」　醫解惑...網長知識了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高端疫苗昨（10）日宣布二期試驗解盲成功，隨著安全性數據曝光，可見疫苗組有15.1%的人腹瀉，不過單純打0.5毫升食鹽水的「安慰劑組」，也有12.6%的人出現此狀況；對此，醫護粉專發文解惑，直呼「人的心理作用可以對身體產生多大影響？」但同時也強調，這當中其實還參雜很多因素，不代表完全是心理作用所致。

從高端公布的「第二期安全性解盲數據」可見，單純打生理食鹽水的「安慰劑組」，出現發燒情況的人有0.4%、疲勞的有29.7%、肌肉痠痛16.6%、頭痛20%、腹瀉12.6%，至於感到噁心想吐的人則有6.7%。

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對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，在醫學上有兩個專有名詞，分別為「安慰劑效應」和「反安慰劑效應」，所謂的安慰劑效應，是指病人雖然獲得無效的治療，但卻預料或相信治療有效，而讓病患症狀得到舒緩的現象。

▲高端疫苗「第二期安全性解盲數據」。（圖／記者周亭瑋製表）

至於反安慰劑效應則相反，即使病人沒有病，或已接受有效治療，但因對疾病或療效有負面的預期，而影響治療效果，甚至導致疾病。

不過，粉專強調，結果並不代表完全是心理作用，有可能參雜很多其他因素，「當時社區可能有導致腹瀉的流行疾病，但有這麼高的比例嗎？也是難說啦！」

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，網友們紛紛回應，「看看我們台灣的人民有多疲勞XDDD」、「人體真的太有趣了！我可以理解有壓力就導致疲勞、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉，但給你安慰劑就嚇到發燒是怎麼回事」、「安慰劑是叫人類不要小看我們的身體」、「也不一定，可能就是那陣子牛奶喝比較多」。

還有內行人表示，「應該是說當一個人參與試驗，每個人心理壓力不同，而反應在腸胃不適的機會是有的，也可能接針後短暫改變飲食引起，但這方面對兩組人是一致的，所以這兩組會有一個基礎比例在那邊。這兩組數據都是離散數據，除非比例差異很大要不然都會被歸類在無顯著差異，不過這比例也讓人理解，參與受試的人其實潛在心裡壓力應該挺大的。」