怎麼領？家庭防疫津貼4大QA一次看　四步驟跟著做領1萬

▲行政公布孩童家庭防疫津貼請方法。（圖／行政院提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

為慎防新冠肺炎傳染擴大，全國實施三級警戒至6月28日，許多學校、安親班等面臨停課，父母因此需要在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，行政院推出的紓困4.0方案增加「孩童家庭防疫補貼」，補助家中每名孩童1萬元，預估有250萬人受惠。《ETtoday新聞雲》整理4大Q&A，帶您快速了解。

Q1 誰能領家庭防疫補貼？

1.國小以下孩童

2.國高中、五專前三年身心障礙學生的家長（父母或監護人）

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Q2 怎麼領補貼？



補貼分為2階段，網路申請於6月15日上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取。

Q3 0-2歲孩童可以領嗎？



可以。已領有育兒津貼、托兒補助的父母，政府會在6月15日撥款入帳。若沒有申請相關津貼補助，需要在6月15日透過線上申請，或是6月18日ATM臨櫃領取。

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Q4 線上、ATM申請怎麼做？

方式一、網路申請與領取

6月15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」，民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，上網申請。

1.進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」。

2.輸入監護人身分證字號。

3.輸入孩童健保卡帳號與匯入補助款的監護人帳戶。

4.存入戶頭領取成功

方式二、實體ATM領取

6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM操作領取，不須手續費。

1.前往指定銀行ATM機台

2.插入提款卡選擇「還童家庭防疫補貼」專區

3.輸入提款卡密碼、同一為位父母或監護人身分證字號、孩童健保卡號

4.交易成功，領取1萬元現金

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