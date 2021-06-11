懶人包／「2方式」教你領孩童家庭防疫補貼　線上申請先領到1萬元

記者蔡文鈴／台北報導

行政院推出紓困4.0方案，其中「孩童家庭防疫補貼」自6月15日開放申請，補貼對象包括國小以下孩童，以及國高中、五專、身心障礙學生等，每名孩童1萬元，預估有250萬人受惠。行政院11日下午召開記者會說明，教育部長潘文忠表示，網路將於110年6月15日上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取。《ETtoday新聞雲》整理以下2個申請方式，帶大家快速了解。

教育部長潘文忠表示，補貼第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取；其中網路將於110年6月15日上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取，領取時間至9月30日前。

這次的「孩童家庭防疫補貼」提供線上申請跟ATM領取兩種方式，由於線上申請自6月15日就開放，而ATM則是18日才開放，因此，線上申請的民眾可以早三天拿到補貼金1萬元。

方式一、網路申請與領取



6月15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」，民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，上網申請。

1.進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」。

2.輸入監護人身分證字號。

3.輸入孩童健保卡帳號與匯入補助款的監護人帳戶。

4.存入戶頭領取成功

方式二、實體ATM領取

6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM操作領取，不須手續費。

1.前往指定銀行ATM機台

2.插入提款卡選擇「還童家庭防疫補貼」專區

3.輸入提款卡密碼、同一為位父母或監護人身分證字號、孩童健保卡號

4.交易成功，領取1萬元現金



