醫護不忍了「指揮高層能給點力嗎？」　千字揭內幕：防疫有多雙標

▲醫護人員站在疫情第一線替大家守護台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著本土疫情再起，有醫護寫下千字文，揭開第一線內幕，直指不論人力、裝備、規劃上，都有很大的問題，然而基層只能乖乖執行，並無權置喙，他也犀利直言，「中央指揮高層能給點力嗎？做正確決策的時間點很重要，錯過那個Timing就只會顯得後面決策亂七八糟，可憐的終究是前線醫護和守規矩的人們。」

一名醫護人員在PTT坦言，自疫情以來，每天都是負能量爆棚，站在前線面對各種不知道是否健康的人們，大家都想做好自己的本分，守護好自己的家園，「但是...理想很美好，事實很殘酷。」

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首先，對於外界質疑，醫護SOP出問題，才會造成染疫一說，他表示，「新冠肺炎這個病毒是全球前所未見的，怎麼能覺得按照SOP穿脫防護衣就能完完全全避免？如果是這樣國外醫療怎麼會崩潰再崩潰，院內醫護人員怎麼會感染再感染？畢竟疫情會如此，原因一定有很多。」

他接著說，「更何況我們穿著的防護裝備並非最高等級，只能算中等的白熊裝，其實有白熊裝能穿算很有錢了，能奢侈的話，更希望大家都穿毒化災高等級的防護衣，不過相對應的成本很高，又該怎麼去取捨？總之，如果醫護在確實執行防護的過程中仍染疫，我想首要的並不是開除，而是去思考、去檢討可能的原因為何，檢討也不是單方面的SOP，而是制度面、硬軟體設備、人力支援等等。」

▲他直言，分艙分流實務上真的很困難，在有限的空間下，動線依然混雜。（示意圖／記者林敬旻攝）

在他們醫院，負責前線採檢的是急診人員，以單身未婚未生子為優先人選，對象則包括自費、移工、檢疫期滿、醫療從業人員、醫師個人判斷高風險者等，當採檢進行時，醫護需要穿著防水隔離衣、髮帽、N95、外科口罩、面罩、手套；但諷刺的是，被採檢者若有其他病痛，接著需要檢查時，他們竟被告知，僅需穿一般隔離衣（布製）、手套和外科口罩，對此他不禁吐槽，「非常可笑，按理說他們能稱之為高風險人群，但可能院方高層覺得，採檢才會飛沫噴濺最危險，其他抽血輸送過程，就不會咳嗽打噴嚏吧！」

再來是人力問題，醫護苦笑，「以我們中型醫院來說，採檢人數真的很不一定，少的話就趕快弄一弄，繼續回來照顧病人，人數多就自求多福，有別單位支援就該偷笑了，不過大部分來支援的是不熟悉急診運作的人，說到底還是自求多福吧，加班費別妄想，千錯萬錯都是能力不足的錯。」

▲原po每天負能量破表，但還是堅守崗位。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於防疫津貼，他忍不住吐槽，「是的！有！但是真的真的很難拿，至今我沒拿到過，甚至當時與其他同事共同照顧一個疑似病例，有的主護可以領津貼有的主護不行，不公開透明、規定又百百種，別期待就不會受傷害。總之，台灣疫情到現在才開始院內滾雪球，真的很有福氣，但大家也逐漸明白我們的防疫有多麼的雙標，有多麼的不同步，有多麼的泛政治化。」

最後，醫護也感嘆，「中央制定的是大綱，醫院執行的是細項，從來沒有人有辦法去檢討正確性合適性，因為我們只是普通老百姓無權無力。一定有人說不爽不要做，如果可以這麼任性，身邊同事們早就離職，每個工作都有不好的一面，就算再怎麼厭惡、負面，不僅為養家餬口，也要對工作的本身負責，疫情以來大家都會抱怨、會喊苦，但誰真的因為疫情離職？答案是：沒有！」