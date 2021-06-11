快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼申請條件出爐　6／15開放登記

記者蘇晏男／台北報導

受到國內實施三級警戒影響，父母或監護人需在家照顧孩童，行政院為減輕家庭經濟負擔，提供國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每人1萬元的孩童家庭防疫補貼；另外，此次補貼第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取；其中網路將於2021年6月15日（星期二）上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取，二種管道的領取時間均至2021年9月30日止。

教育部指出，補貼發放對象包括：一、國小以下孩童及嬰幼兒；二、109學年度就讀國中、高中及五專前三年，且具下列證明之一之身心障礙學生：包含（一）經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙之學生；（二）依身心障礙者權益保障法規定，領有身心障礙證明之學生。

教育部表示，符合領取規定的家庭，依家庭中孩童人數，每位孩童給予一次性補貼1萬元，共約250萬名孩童與身心障礙學生符合資格，其經費由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算支應。

另外，為避免防疫期間產生群聚情形，此次領取作業朝簡單迅速且多元方式規劃，並分階段辦理。教育部已透過串接戶政單位及健保單位，提供「網路申請與領取」與「實體ATM領取」兩種方式，由孩童的父母或監護人其中一人領取，兩種方式都不用支付手續費，其方式如下：

方式一、網路申請與領取：自2021年6月15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」，民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，由孩童的父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，1萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

教育部指出，因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平臺上快速完成登錄，前三天（6月15日至6月17日）不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於該（18）日起開始入帳。

方式二、實體ATM領取：自2021年6月18日起，孩童的父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

教育部表示，若符合前述資格，但因故或特殊個案情形而未能領取者，將視中央流行疫情指揮中心公告解除全國疫情第三級警戒時間與疫情狀況，教育部將另行公告領取時間、地點與方式，維護每一位民眾權益。此外，0至2歲多數嬰幼兒已由衛生福利部直接發放，如有疑問，可透過1957專線洽詢。

教育部也呼籲，本次「孩童家庭防疫補貼」在今2021年9月30日前皆可透過網路或實體ATM領取，避免不必要之移動與群聚，符合資格領取資格民眾建議可優先利用網路申請與領取，快速又便利；若利用實體ATM領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

教育部相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應新冠肺炎防疫紓困振興專區，提供民眾查詢。同時也提供教育部紓困專線0809-098001（免付費專線）或02-7752-3766，由專人予以說明。

