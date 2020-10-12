　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團12日在市議會警、消工作報告時怒批指出，台南市消防人員流血流汗，中央部會推來推去，台南出了內政部次長陳宗彥，至今卻一毛錢防疫補貼都拿不到。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會國民黨團指出，在警察局部分，新任局長詹永茂就職宣稱只要發生槍擊案就換掉分局長，台南市這兩個月內已發生3起槍擊案有2人喪生，議員們強調維護治安是警察天職，不論是局長或分局長再無故被換掉，將丟雞蛋抗議。

王家貞指出，新冠肺炎發生至今已大半年，民進黨中央和地方都大做文宣謝謝第一線防疫英雄，諷刺的是口惠實不惠，國內11縣市消防員至今拿不到一毛錢防疫津貼，其中台南市是提出申請被打回票，為什麼不給辛苦第一線消防員，台南市不是出了一個內政部政次陳宗彥，為何不挺台南？侯友宜都說中央不給錢新北市政府給。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝詢問警察局長詹永茂，前任周幼偉局長單純因為一起破了案的槍擊案就丟官，台南市兩個多月兩發生3起槍擊兩人喪命，詹永茂局長不知有沒收到調職令，如果真有一定去跟蘇貞昌丟雞蛋，她希望詹永茂局長要拿出作為，將A2、A3事故全交由分局交通隊專業處理，並盡心幫基層偵查隊爭取汰換巡邏車和機車並增加警力，永康23萬多人口只有9個偵查小隊，一直沒有補足人員，比例原則不對，治安做好交通才會好。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑接續詢問，詹永茂局長就職說只要轄區發生槍擊案就換分局長，她說若詹局長不分緣由無故讓分局長下台，絕對會去丟雞蛋，維護治安應增加偵查分隊，而不是隨意換人，安南區人口近20萬人只有8小隊，縣市合併應大幅調整才能提高品質，外傳國慶焰火2萬多發有很多空包彈？陪同的消防局有確實清點嗎？到底有多少品質不良焰火，為何外傳隔天早上花了10幾分鐘處理？消防局長李明峯說只有3發空包彈。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕則要消防局長有作為，應積極爭取防疫津貼，為什麼還是有縣市拿到台南卻拿不到，消防局長應有擔當要有魄力，否則對辛苦的第一線基層是不公平的，她也要求警察局長詹永茂調高警機車保養費，目前每月補助1700元，實際需要卻是2300元，保養費應調高。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠則為公共安全發聲，他說台南市消防局為保障民眾生命安全，今年列管的公共場所有14877處，安檢 7259家，有1274家不合格，去年安檢也有2346家不合格，她質疑今年不合格的公共場所，是否是去年安檢未過關，今年仍沒有改善的場所，事關公共安全，消防局應深入了解問題所在。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝表示，網路批評國慶焰火讓大家乘興而來敗興而歸，市政府應好好檢討，擔任民代多年交通罰單一直是民眾陳情重點，他秀出多張測速器被樹枝覆蓋的照片，民眾陳情說這種情況也能開單市府真是搶錢，去年5億交通罰款入市庫，警察局到底是為取締而取締，還是為改善交通為目的，光是樹枝覆蓋測速器這麼小一件事，警察局就推給區公所，要罰人也要讓人心甘情願不是嗎？

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳則說，台南市政府為國慶焰火管制安平區交通，針對每戶區民發放通行證，有市民跟她陳情，因為不在家放在信箱的通行證不見了，還有人陳情說發現影印的彩色通行證，或許這就是安平區塞車主因之一。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰問消防局長台南市是否有8個消防專救隊，其中溪北地區是否只有1個，其餘7個都在市區，佳里和北門救護案件也很多，統計數量跟大橋差不多，甚至比歸仁多4百多件，他建議應在大北門地區增設一個救謢專隊，提升救護品質。

李鎮國建議，消防局救災要提前部署，政府鼓勵種電、獎勵種電，現在進行式如火如荼發展中，卻無任何配套，尤其太陽能光電板斷電後仍有電，屋頂「種電」 發生火災怎麼救？用乾粉、氣體藥劑還是射水？若是發生在倉庫、易燃物廠房等火災，該如何保障救災救護人員安全。包括超高樓的陸續建設，考驗我們的消防能力。

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智責問警察局詹永茂局長，會不會擔憂甚麼時候被調走，或是擔憂卡到派系問，他說近年來接獲多起陳情案都是跟警消想調回台南有關，很多南部孩子到北部讀警校當警消，接著在北部娶妻生子，年紀大的老家父母則盼望孩子能調回老家，可是怎麼都調不回來，既然台南警消人員不足為何不讓外縣市想調的調回來？

▲台南市議會國民黨團在市議會警、消工作報告中，要求防疫津貼，增加基層警力及機車津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，縣市未合併前，台南市1年罰單收入只1億多，今年至今卻已收到4億多元的罰款，1年4億多歲入卻能高達6億太離譜了，青少年犯罪率第2高，民進黨執政吸k無罪，抓毒品比搶交通罰單重要吧，警察績效應該把抓毒品擺第1。

曾培雅說根據內政部資料統計，台南市兒童犯罪人口率是六都第一高，少年犯罪人口率也逐年攀升，今年遠見雜誌台南治安全台排名14名，期盼詹永茂局長不要讓治安吊車尾。警察局長詹永茂說，發生槍擊要分局長下台是有但書。消防局長說，會盡量跟中央爭取防疫津貼。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
月薪5萬過最爽！住1萬5套房「剩下全揮霍」…網看IP位置秒懂
砸43萬整形！21歲正妹3hrs後「慘死手術台」　陸閨蜜崩潰
鄭宇欽是前助理？　卓榮泰駁斥：不識此人！
快訊／「南卡」颱風尾甩水彈！大雷雨夜襲　連灌2天4縣市豪雨警
央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行銷客家風情！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　「老單車」展現紳士風　

桃園綠捷施工大潤發申請設置穿越公園臨時通道　居民反彈

桃園警方緝捕7起縱火案嫌犯到案　檢方聲請羈押

國慶焰火盛會圓滿落幕　黃偉哲帶加菜金慰勞環保清潔人員

產官合作！　太陽光電乙級技術士考取率達7成成效佳

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

首次跨過濁水溪　亞洲最大農業機械展10/17-19桃園青埔登場

台中男子遭判4期膽管癌　新基因定序技術助治療

2020脊梁山脈年　台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

陽光主廚陳德烈現炒回鍋肉　大讚新北深坑黑豬肉完勝進口豬

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

行銷客家風情！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　「老單車」展現紳士風　

桃園綠捷施工大潤發申請設置穿越公園臨時通道　居民反彈

桃園警方緝捕7起縱火案嫌犯到案　檢方聲請羈押

國慶焰火盛會圓滿落幕　黃偉哲帶加菜金慰勞環保清潔人員

產官合作！　太陽光電乙級技術士考取率達7成成效佳

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

首次跨過濁水溪　亞洲最大農業機械展10/17-19桃園青埔登場

台中男子遭判4期膽管癌　新基因定序技術助治療

2020脊梁山脈年　台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

陽光主廚陳德烈現炒回鍋肉　大讚新北深坑黑豬肉完勝進口豬

《李衛當官》18年翻拍新版！舊版主角「金馬影帝」網：無人能超越

女觀光客竊龐貝城碎片召厄運得了兩次乳癌　15年後乖乖歸還

中國公務船「施壓」釣魚台海域　日本擬用大型無人機加強海巡

行銷客家風情！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　「老單車」展現紳士風　

台灣設計展「新竹獸」爆爭議！總策展人1800字回應：很難過也很抱歉

破獲數百起台諜？　羅冠聰點出中共「真實手段」：要拿好處

出席浙江青年論壇　洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

「偽出國」商機夯　百貨日本展、韓國展業績成長20%

羅伯派汀森現身《蝙蝠俠》片場！　「肺炎痊癒1個月」露面帥翻

Google東亞獎學金　台灣學生成大資工博士生首次獲獎

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

經發局稽查總站夜市　勒令停業！

桃園白沙屯媽祖神轎　突駐駕派出所　

男駕車轉彎超速失控撞路樹　車體「開了大天窗」送醫不治

桃園90名國慶寶寶報到　鄭文燦探視

避免員警執勤受傷　警政署教官授撇步

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

新北貢寮卯澳灣魚苗放流

國慶焰火台南志工服務賓至如歸

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

變裝踩街嘉年華　彰化國慶超熱鬧

男罹4期膽管癌　新基因定序技術助治療

林口長庚獲「穆斯林友善環境」認證

2020國慶煙火現場創造4千萬商機！

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

更多熱門

相關新聞

台南市槍擊案六都第一？

台南市槍擊案六都第一？

台南市議員陳怡珍針對市警局業務報告質詢時指出，雖然市警局長詹永茂自7月17日甫新到任，但台南市今年1至8月已發生14起槍擊案，相較於台北市7件、新北市12件、桃園市7件、台中市7件、高雄市13件，數量堪稱是六都第一名。

長榮中學學生禮賓到位受讚賞！

長榮中學學生禮賓到位受讚賞！

林燕祝要求市警局儘快補足人力

林燕祝要求市警局儘快補足人力

台南市議長郭信良之友會成立大會

台南市議長郭信良之友會成立大會

影片曝！賓士舞女醉撞80歲嬤　拒捕秒變蛆蟲

影片曝！賓士舞女醉撞80歲嬤　拒捕秒變蛆蟲

關鍵字：

台南藍軍怒批防疫津貼人力

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面