發表6年了！「一代神機」還能更新iOS 15　果粉讚爆：不用換了

▲許多人封iPhone 6s是一代神機。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」 iPhone 6S再戰一年》，蘋果日前公布了iOS 15的各項新功能，值得注意的是，支援名單設備中包含iPhone 6s。就有網友讚嘆道，6年前的iPhone 6s也能更新iOS15「根本CP值爆表！」不少6s仍在服役的使用者也驚呼「豪感動」、「再戰10年！」

有網友在《Dcard》發文讚嘆「iPhone 6s 根本買到賺到」，說蘋果發布了iOS15﻿系統，「但你知道嗎？連6年前的iPhone 6s系列也能更新！！﻿」他忍不住直呼這也太划算了，「iPhone 6s系列根本 CP 值爆表啊啊啊﻿！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多iPhone 6s系列用戶紛紛感動留言，「還在用6s plusㄉMe，豪感動」、「6s再戰十年」、「我是6s plus，你幫我消滅想換新機的心了」、「我的6s plus被我淘汰，現在換我媽用，換了電池還是一尾活龍」、「我的6s plus在我家輪一圈，我爸-我哥-我」、「我也是6s+用了五年快半，換了兩次螢幕兩次電池，最近剛換完電池還是像新的一樣，它真的好棒！」

不過，也有人點出iPhone 6s系列的缺點，「我電池真的快ㄍㄧㄥ不住，要換哩」、「我6s除了電池以外都是好的」、「6s的電池是真的垃圾」、「我換了se2，但還是想去把6s修好繼續用www，6s真的神！除了電池」、「6s+行動電源，感覺可以再撐個2年」、「6s plus送朋友用繼續活龍一條，除了電池太廢以外，其他都沒大礙。」