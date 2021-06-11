快訊／124萬劑AZ下週二開打　國防部造冊4萬人等指揮中心核發配量

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎本土疫情延燒，日本政府日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心規劃自下週二（6月15日）開打。國防部發言人史順文11日表示，國防部已經向中央流行疫情指揮中心提出國軍人員接種新冠疫苗需求，後續將依中央分配劑量、期程、接種政策，以及戰備整備的優序辦理。

國軍志願役官兵目前將近17萬人，根據國防部統計，截至6月9日共有11名官兵確診，分別為第五作戰區的陸軍十軍團1人、憲兵指揮部1人、總統府憲兵211營1人、陸軍花防部1人、國防醫學院1人、空軍司令部6人。

據了解，國防部已經完成造冊，包括化學兵、醫務、密閉空間執勤、高山站台部隊與飛行員等，這些「第一線」維護國安的執勤人員優先施打。

對於此次疫苗預計配發國軍約4萬劑的說法，史順文則說，國防部已提出需求，配發劑量仍須由中央流行疫情指揮中心決定。

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥11日表示，124萬劑疫苗一定要依照指揮中心訂定的類別順序施打，1到6類依照居住地就近接種，才能避免人員移動。

陳宗彥說明，依日前公布的疫苗公費接種對象順序，15日將同步開放第1至6類別對象接種，分別為醫事人員50.6萬人、防疫人員13.9萬人、高接觸風險一線人員6.1萬人、因特殊情況必須出國者2000人、機構社福人員與洗腎患者46.7萬人，以及75歲以上長者150萬人，共計267.5萬人。

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